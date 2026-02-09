Food & Beverage Manager
Strawberry Services AB / Kockjobb / Åre
2026-02-09
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
Strawberry Services AB i Åre
Food & Beverage Manager - Copperhill Mountain Lodge
Led vår F&B-avdelning på en av Nordens mest unika destinationer.
Nu söker vi dig som vill ansvara för drift, ekonomi och medarbetare på vår F&B-avdelning. Vi letar efter ett erfarent proffs som trivs med ett tydligt mandat och som vill leverera värdskap på högsta nivå i en internationell hotellmiljö.
"Allt började som en visionär tanke om att skapa något som aldrig tidigare gjorts i Sverige" - Peter Bohlin, arkitekt.
Copperhill Mountain Lodge är ett unikt designhotell av internationell toppklass, placerat 730 meter över havet med milsvid utsikt över de jämtländska fjällen. Vårt största uppdrag är att ge våra gäster ett varmt och innerligt värdskap och leverera unika upplevelser i en lika unik miljö. Nu söker vi dig som är en trygg ledare och vill driva vår Food & Beverage-avdelning till nya framgångar.
Din roll hos oss
Som Food & Beverage Manager på Copperhill har du det övergripande strategiska och operativa ansvaret för hotellets restauranger, bar, festlokal, frukost och lager. Ditt fokus är att skapa minnesvärda upplevelser för alla våra gäster - såväl hotell- som konferensgäster. Du ingår i hotellets ledningsgrupp och arbetar aktivt med hotellets långsiktiga utveckling och framgång.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Strategiskt ledarskap: Du har överblick över avdelningarnas dagliga drift och säkerställer att vi levererar på våra KPI:er för gästnöjdhet, medarbetarnöjdhet och ekonomi.
Teamutveckling: Du leder, rekryterar och inspirerar dina medarbetare. Du säkerställer att varje teammedlem vet hur de bidrar till våra gemensamma mål.
Kvalitet & Struktur: Du upprätthåller vårt gästlöfte genom en välkomnande atmosfär och pålitligt värdskap. Du ansvarar för att lagar och regler kring hälsa, miljö och säkerhet (HACCP) efterlevs strikt.
Proaktiv målstyrning: Du arbetar med ekonomisk fingertoppskänsla, resultatansvar och ser till att avdelningarna når sina lönsamhetsmål.
Konceptutveckling: Du är kreativ och driver förbättringsåtgärder samt tar fram nya spännande koncept.
Vem är du?
Vi söker en professionell ledare som leder med hjärtat. Du är en expert i din yrkesroll, är påläst och strukturerad, bjuder på dig själv och tar hand om dina kollegor på ett genuint fint sätt.
Vi tror att du är:
En erfaren branschmänniska: Du har en gedigen bakgrund från restaurangvärlden och en relevant utbildning inom kök, servis eller F&B Management.
Ekonomiskt trygg: Du har ekonomisk fingertoppskänsla och är bekväm med att styra mot uppsatta KPI:er och resultat.
Närvarande i driften: Du trivs bäst där det händer och har en naturlig närvaro ute i våra restauranger för att stötta och coacha ditt team.
En prestigelös lagspelare: Du är tillgänglig och stödjande, och ser till att ditt team har rätt förutsättningar för att lyckas.
Vad vi erbjuder dig
Copperhill Mountain Lodge erbjuder en utvecklande och inspirerande arbetsplats på en av Nordens mest prestigefyllda adresser. Hos oss får du:
Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry-gruppen.
Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på över 200 hotell.
Fri tillgång till hotellets gym och möjlighet att nyttja spa i mån av plats.
Flertalet interna utbildningar och ledarskapsprogram.
Praktisk information
Varaktighet: Tillsvidareanställning, heltid (vi tillämpar 6 månaders provanställning). 100% årsarbetstid
Arbetstider: Varierande tider som inkluderar kvällar och helger.
Säsongsvariation: Copperhill är ett säsongshotell. Vi har högtryck under vinterhalvåret och sommarhalvåret. Hotellet håller i dagsläget stängt i juni och har begränsade öppettider (tors-sön) under barmarkssäsongen på vår och höst.
Logistik: Hotellet ligger 8 km från Åre by, högst upp i Björnens skidområde. Körkort och bil är en förutsättning.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Ansökan Vi tar inte emot ansökningar via e-post, vänligen sök tjänsten direkt via länken nedan. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta VD Louise Mackegård på louise.mackegard@copperhill.se
.
Hemsida: www.copperhill.se Ersättning
