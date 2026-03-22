Fönsterputs säljare - extrajobb

Mickes Fönsterputs och Städ AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-03-22


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mickes Fönsterputs och Städ AB i Stockholm, Tyresö eller i hela Sverige

Om rollen
Du arbetar ute på fältet i olika bostadsområden i Stockholm. Din uppgift är att kontakta hushåll och fastigheter personligen (dörrknackning) och erbjuda professionell fönsterputs.
Det handlar alltså inte om telefonförsäljning, du möter kunderna ansikte mot ansikte.
Du kommer främst:
Besöka villaområden och radhusområden
Prata med boende och presentera tjänsten
Räkna på pris och boka in uppdrag direkt på plats

Vi står för utbildning, säljmanus, områden och stöd hela vägen.
Vi söker dig som
Är social och gillar att prata med människor
Har hög energi och klarar av att jobba utomhus
Är självgående och tar ansvar för dina resultat
Talar svenska obehindrat (engelska är meriterande)

Meriterande men inget krav:
Tidigare erfarenhet av försäljning
Idrottsbakgrund eller servicejobb
Körkort

Vad du får
Garantilön + mycket attraktiv provision
Möjlighet att tjäna 30 000 - 50 000 kr/mån (eller mer)
arbetstider främst eftermiddag/kväll/helg.
Säljutbildning, du lär dig försäljning på riktigt
Tydliga karriärmöjligheter (teamleader/områdesansvarig)

Du behöver inte kunna något om branschen, vi lär dig. Det viktigaste är din inställning.

Om företaget
Vi är ett växande serviceföretag som arbetar med professionell fönsterputs i Stockholmsområdet. Vårt mål är att bli det självklara valet för återkommande fönsterputs för privatpersoner. Vi satsar långsiktigt på våra säljare och flera av våra ledare har börjat i exakt samma roll.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort presentation till:
niklas@mickesfps.se med referens
FÄLTSÄLJ

Arbetsgivare
Mickes Fönsterputs och Städ AB (org.nr 556842-2371)

Arbetsplats
Mickes Fönsterputs & Städ AB

Jobbnummer
9811952

Prenumerera på jobb från Mickes Fönsterputs och Städ AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mickes Fönsterputs och Städ AB: