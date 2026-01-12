Fönster montör
Montagepartner i Mälardalen AB / Snickarjobb / Värmdö
2026-01-12
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Montagepartner i Mälardalen AB är ett företag som utför fönsterbyten i villor och flerbostadshus.
Tack vare att vi expanderar söker vi nu en fönstermontör till vår verksamhet i Stockholm. Du kommer ingå i ett arbetslag, men ska även kunna arbeta självständigt.
Du ska ha goda kunskaper i alla förekommande arbetsmoment i samband med montering och demontering av fönster.
I arbetet ingår bland annat:
• rivning av gamla fönster
• Montering av fönster och fönsterdörrar
• ta hand om skräpet från rivning
• hjälpa till och bistå med olika saker som rör ett fönstermontage
Arbete på annan ort med övernattning kan förekomma.
Arbetstid är 07:00 till 18:00 måndag till torsdag. fredagen jobbas in.
Vi söker dig som har bakgrund inom bygg och gärna erfarenhet av fönster och dörrmontage.
Du är noggrann och ansvarstagande samt bekväm med kundbemötande.
Körkort är ett krav.
Lön och anställningsvillkor. Enligt kollektivavtal (byggavtalet).
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
via mail
E-post: info@montage-partner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montagepartner i Mälardalen AB
(org.nr 559304-2814) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9678439