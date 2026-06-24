Flyttstädare sökes i Uppsala - Omgående start
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2026-06-24
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Flytt & Städ Sverige AB söker 6 noggranna och arbetsvilliga flyttstädare till Uppsala med omgående start.
Arbetsuppgifter:
• Flyttstädning av lägenheter, villor och lokaler
• Fönsterputsning vid behov
• Kvalitetskontroll enligt checklistor
• Kundkontakt på plats
Vi söker dig som:
• Är noggrann och ansvarstagande
• Kan arbeta självständigt och i grupp
• Har god fysik och gillar ett aktivt arbete
• Talar svenska
• Har B-körkort och egen bil.
Vi erbjuder:
• Timanställning med möjlighet till fler uppdrag
• Konkurrenskraftig lön: 170kr/h ex semester ersättning!
• Möjlighet till långsiktigt samarbete
Arbetsort: Uppsala
Antal tjänster: 6
Tillträde: Omgående
Ansökan skickas till: firma@flytt-stad.se
Märk ansökan med: "Flyttstädare Uppsala"
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: firma@flytt-stad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Flyttstädare Uppsala"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flytt & Städ Sverige AB
(org.nr 559032-1138), http://www.flytt-stad.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flytt & Städ Sverige AB - Uppsala Jobbnummer
9977359