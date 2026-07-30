Mood Managers / Husfruar
Åre Travel Designer AB / Städarjobb / Åre Visa alla städarjobb i Åre
2026-07-30
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Vill du vara en del av ett team som sätter värdskap i fokus och levererar service i toppklass? Trivs du i ett högt tempo, gillar att leda andra och har ett riktigt gott öga för detaljer? Då kan det här vara jobbet för dig.
Åre Travel söker Mood Managers / Husfruar inför vintersäsongen 2026/2027.
OM ÅRE TRAVEL
Åre Travel har välkomnat nöjda gäster sedan 2014 och förmedlar lägenheter, villor och stugor på attraktiva lägen i och omkring Åre by. Vi erbjuder även fastighetsservice för boendeägare, med tjänster som stugservice, fastighetsskötsel, snöskottning, markskötsel och fönsterputs.
OM TJÄNSTERNA
Som Mood Manager / Husfru är du en nyckelperson i den dagliga driften av våra boenden. Du ser till att städning, linne, gästartiklar och övrigt material är på plats inför gästernas ankomst.
Du leder och fördelar arbetet i vårt housekeeping-team och arbetar nära vår driftansvariga för att planera verksamheten och säkerställa att vi håller högsta möjliga kvalitet.
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
Leda och fördela arbetet i housekeeping-teamet.
Planera och följa upp dagens arbete tillsammans med vår driftansvariga.
Genomföra kvalitetskontroller och rapportera fel och underhållsbehov i våra boenden.
Säkerställa att linne, gästartiklar och förbrukningsmaterial finns på plats.
Ansvara för beställningar och inköp enligt överenskommelse.
Introducera och stötta säsongsmedarbetare.
Arbeta operativt med städning och iordningställande av boenden.
Stötta verksamheten där behov finns, exempelvis med snöskottning.
VI SÖKER DIG SOM
Är strukturerad, organiserad och lösningsorienterad.
Har erfarenhet från housekeeping, hotell eller liknande verksamhet.
Har ledarskapserfarenhet och tycker om att motivera andra.
Är trygg i att fatta beslut och ta ansvar.
Har ett gott öga för inredning, kvalitet och detaljer.
Är positiv, flexibel och bra på att kommunicera.
Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete i högt tempo.
Har god datorvana.
Har goda kunskaper i svenska och/eller engelska
Har B-körkort.
Eftersom Åre Travel befinner sig i en utvecklingsfas behöver du uppskatta förändring, kunna tänka nytt och vara beredd att rycka in där det behövs. Vi välkomnar ansökningar från både svensk- och engelskspråkiga kandidater.
OMFATTNING OCH VILLKOR
Omfattning: 75 procent.
Period: Vintersäsongen 2026/2027 (15 december - 15 april)
Plats: Åre
Antal tjänster: Flera
Varierande arbetstider samt helgarbete förekommer
Hos oss får du ett varierat arbete i hjärtat av Åre där du har en viktig roll i vårt kvalitets- och förbättringsarbete. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och växa inom företaget, tillsammans med ett engagerat team som präglas av energi och arbetsglädje.
ANSÖKAN
Skicka din ansökan till booking@aretravel.se
och ange "Ansökan: Mood Manager" i ämnesraden.
Sista ansökningsdag är den 30 september, men intervjuer sker löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: booking@aretravel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: Mood Manager". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre Travel Designer AB
(org.nr 559154-4068), https://aretravel.se/
Stationsvägen 18 (visa karta
)
837 52 ÅRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Malin Lindgren booking@aretravel.se Jobbnummer
10016073