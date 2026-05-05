Flygtekniker/instruktör till Aviation Technical Training på ALG
Vill du dela med dig av dina flygtekniska kunskaper i en roll där du får blanda teori och praktik? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Som flygtekniker/instruktör på Aviation Technical Training är du yrkeslärare inom flygteknik vilket innebär att skapa lektioner och lektionsmaterial. Du utbildar teoretiskt och praktiskt i flygtekniska ämnen både för gymnasieskolans mekaniker och för den eftergymnasiala teknikerutbildningen. Du undervisar gymnasieelever och yrkeshögskolestudenter i karaktärsämnen samt är instruktör under internpraktiken.
Utbildningen bedrivs i Aviation Technical Trainings lokaler på Malmen utanför Linköping. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för en effektiv organisation och att utveckla verksamheten. Vi arbetar aktivt med digitalisering och modern undervisning där alla elever har en egen Chromebook.
Aviation Technical Training är en del av https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/gymnasieskola/kommunala-gymnasieskolor/anders-ljungstedts-gymnasium/om-anders-ljungstedts-gymnasium/
vilket är en stor skola med över 1200 elever/studerande och 220 anställda. På denna enhet arbetar 13 kunniga kollegor inom området för flygteknik. Utbildningen bedrivs i ALG:s lokaler på Malmen utanför Linköping. Här har vi en god sammanhållning och såväl kollegor som elever har ett högt engagemang och intresse för flygteknik.
Organisatoriskt består ALG av fem rektorsområden med nära samarbeten i frågor där det ger synergieffekter i verksamheten. Skolan erbjuder certifierade yrkesutbildningar inom ett stort antal nationella gymnasieprogram. Eleverna utbildas till yrken som exempelvis frisör, elektriker eller barnskötare. På skolan finns även anpassad gymnasieskola med fem olika inriktningar, introduktionsprogram för elever som saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Vårt engagemang ligger i att skapa en skola där elever utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar. En hög måluppfyllelse och anställningsbarhet är skolans mål.
Vi söker dig som antingen har praktisk erfarenhet från luftfartygsunderhåll alternativt underhållsarbete på andra typer av fordon. Har du erfarenhet av utbildningsverksamhet och/eller lärarbehörighet är det meriterande. Du vill gärna dela med dig av dina kunskaper inom teknik och mekanik och vill själv lära nytt och utvecklas i din yrkesroll.
Vi ser gärna att du har en flygteknisk utbildning eller jämförbar militär utbildning alternativt annan teknisk utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig exempelvis flygmekaniker eller fordonstekniker/mekaniker. Det är meriterande om du är utbildad yrkeslärare eller innehar relevanta certifikat inom part 66. Då undervisningsmaterialet och riktlinjer är på både svenska och engelska är det ett krav att du obehindrat behärskar båda språken i såväl tal som skrift.
Som person har du lätt för att samarbeta och bygger relationer med elever såväl som dina kollegor och andra samarbetspartners. Du planerar och samordnar ditt arbete och undervisningen för att uppnå uppsatta mål och bedriva verksamheten enligt fastställda riktlinjer. Din pedagogiska och kommunikativa förmåga är god och du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt som är enkelt för andra att förstå. Vidare är du stabil och trygg i dig själv. Du är engagerad och vill dela med dig av dina kunskaper samt att du själv vill utvecklas i din yrkesroll.
Då detta är en yrkesutbildning krävs ingen lärarbehörighet. Till dig som önskar läsa in behörighet erbjuder vi en behörighetsgivande utbildning till yrkeslärare att läsa inom din arbetstid.
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16714
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
581 81 LINKÖPING
