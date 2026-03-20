Flygdynamiker
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
I rollen som flygdynamiker hos oss kommer du att arbeta med studier, utvärdering och modellering av flygande farkoster. Tillämpningarna inbegriper exempelvis prestandavärdering, såsom manöverförmåga och räckvidd för styrda vapen, och ytterballistiska beräkningar för eldrörsvapen.
Du kommer att bli en del av en forskargrupp där vetenskaplig metodik genomsyrar arbetet, som sker både individuellt och i grupp. Vi arbetar även i nära samverkan med andra grupper inom FOI, försvarsmyndigheter och i internationella samarbeten.
Du kommer att ingå i enheten Styrda vapen med placering i Kista. Vi tillhör avdelningen Vapen, skydd och säkerhet. Läs gärna mer om vad avdelningen gör:
Vapen, skydd och säkerhet .
På enheten bedriver vi bland annat forskning om styrning, navigering och farkostdynamik. Vi arbetar med studier, analyser och värderingar, främst av vapensystem. Tillämpningarna sträcker sig från modellering och simulering av hypersoniska vapen till utveckling av alternativa metoder för navigering.
Enhetens arbete syftar både till att analysera prestanda och förmåga hos dagens system samt att ta fram och värdera nya koncept för det framtida försvaret. Vi tittar både på egna och motståndarens förmågor. En av enhetens uppdrag handlar om att ta fram underlag, expertstöd och bygga upp kompetens inom området.
civilingenjörsutbildning eller motsvarande inom t.ex. flygteknik, systemteori, reglerteknik eller tillämpad matematik
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska såväl som på engelska.
Vi söker en person som har god samarbetsförmåga. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp. Vi ser gärna att du är mål- och resultatinriktad, har initiativförmåga, god analytisk förmåga och lätt för att omvandla teori till praktik samt sätta problem i sitt sammanhang. Du har en utvecklad förmåga att snabbt tillägna dig ny information och sätta dig in i nya områden. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
praktisk och teoretisk erfarenhet av flygdynamik, reglerteknik och mjukvaruutveckling i objektorienterade programmeringsspråk.
erfarenhet av vapenrelaterade frågor från till exempel Försvarsmakten, FMV eller försvarsindustrin.
erfarenhet av projektledning av tekniska projekt.
genomförd eller snart klar forskarutbildning.
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Sjöblom. Fackliga företrädare är Filip Gökstorp (Saco-S) och Kimmy Skånberg (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
