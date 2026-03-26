Flygchef/npfo För Special Flight Operations
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Special Flight Operations (SFO) är en sektion inom Saab Flight Operations som bedriver flygverksamhet inom områdena brandbekämpningsflyg, målflyg och mätflyg, samt att sektionen även innehåller en godkänd flygskola (ATO). Flygverksamheten bedrivs både nationellt och internationellt.
Vi söker nu en ny Flygchef/NPFO till vår verksamhet i Nyköping som kommer att spela en nyckelroll i den flygoperativa verksamheten i vår fortsatta utveckling framåt. Som NPFO hos oss på Saab kommer du att fokusera på att säkerställa en säker och effektiv flygverksamhet inom vårt SPO HR tillstånd. Vi opererar i dag 1 Learjet 35, 5 MU-2 samt 4 ATO-802 FireBoss. Som chef för den flygoperativa verksamheten ligger fokus på en flygsäker, effektiv och robust operation. Flygchefen utgör även en viktig del stödet till Sektionschefen som har det övergripande affärsansvaret med resultat- och budgetansvar. Tillsammans skapar ni en robust ledningsfunktion.
Som Flygchef kommer du att;
* Ansvara för den flygoperativa verksamheten inom SFO och säkerställa att alla flygningar bedrivs i enlighet med gällande lagkrav samt interna principer, procedurer och standarder.
* Arbeta för en säker och effektiv drift av alla flygplan som opereras av SFO.
* Utveckla, implementera och underhålla policyer, procedurer, standarder och processer för flygverksamheten.
* Bedöma och hantera operativa riskområden samt omhänderta begränsningar och övervaka negativa trender.
* I samarbete med Safety Manager och Compliance Monitoring Manager stödja en positiv rapporteringskultur och hantera uppkomna avvikelser.
* Tillsammans med NP Crew Training arbeta för att flygoperativ personal har nödvändiga kvalifikationer för att genomföra planerade flygoperationer.
* Upprätthålla goda kontakter med behöriga myndigheter och tillsynsorgan.
* Delta i rekrytering av piloter.
* Stödja Sektionschefen i affärsutveckling, personaluppföljning, budgetering och att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.
Placeringsort är i Nyköping och för den här rollen ser vi en närvarande chef som kan vara på plats för att stötta vår verksamhet på bästa sätt.Publiceringsdatum2026-03-26Profil
Vi söker dig som brinner för att leda en verksamhet där laget alltid går före jaget. Du har en stark samarbetsförmåga och är skicklig på att bygga lag. Med din drivkraft och kreativa problemlösning bidrar du till att utveckla organisationen. Din förmåga att skapa förtroende och bygga starka relationer gör dig till en naturlig partner för sektionschefen i att driva förändringar och förbättringar.
Du är flexibel, anpassningsbar och prestigelös, vilket innebär att du gärna tar dig an frågor även utanför ditt direkta ansvarsområde. I pressade situationer förblir du lugn och fokuserad, vilket skapar stabilitet och trygghet för verksamheten. Du är också beredd att delta i den operativa verksamheten, både nationellt och internationellt, och ta ett aktivt ansvar för att stödja Accountable Manager (AM) i arbetet med att upprätthålla en verksamhet med högt flygsäkerhetsfokus.
Vi ser att du har;
* Dokumenterad erfarenhet av ledande befattning inom flygoperativ verksamhet.
* Minst Commercial Pilot Licence (CPL) gärna med erfarenhet från någon av de typer som SFO opererar.
* Goda kunskaper om civila bestämmelser och standarder (ICAO, EASA, TS).
* Affärsmässig förståelse.
* Kunskap om förändringshantering i komplexa miljöer.
* God förmåga att bygga nätverk både internt och externt.
* God förmåga att kommunicera på engelska och svenska, både skriftligt och muntligt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi tillämpar ett löpande urval, skicka därför in din ansökan idag för att inte missa den här unika möjligheten att bli en del av vår intressanta och viktiga verksamhet i Nyköping!
Varför jobba hos oss?
Vi tror på att skapa en arbetsplats där våra medarbetare känner sig uppskattade och motiverade, och vi strävar efter att erbjuda ett omfattande förmånspaket som stödjer din trivsel och ditt arbetsengagemang på Saab.
* Generöst friskvårdsbidrag för att stödja din fysiska aktivitet och välbefinnande
* Möjligheter till kontinuerlig yrkesutveckling och utbildning för att främja din karriär inom Saab
* Flexibla arbetstider som möjliggör balans mellan arbete och fritid
* Aktiesparprogram
* Medarbetarrabatter och förmånliga erbjudanden från våra samarbetspartners
* Möjlighet till olika sjukförsäkringar för att ge dig och din familj ekonomisk trygghet
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38169".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
