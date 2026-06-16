Florist
Blomseger AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-06-16
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Erfaren florist sökes
Vi söker nu passionerade florist och säljare till den väletablerade butiken i Fältöverstens på Östermalm .
Om rollen
Som florist hos oss arbetar du i en dynamisk och kreativ miljö med högt tempo, där kvalitet och kundupplevelse står i fokus. Ditt arbete innefattar allt från försäljning och kundbemötande till bukettbindning, växtvård och att hålla butiken levande och inspirerande.
Vi har ett brett sortiment av snittblommor och växter, och vi lägger stor vikt vid både färdigbundna buketter och personliga arrangemang – därför behöver du ha god växtkännedom och trygghet i hela yrkesrollen.
Vem vi söker
Du är utbildad florist och topp säljare.
Du har ett genuint intresse för både blommor och försäljning.
Du trivs i ett högt tempo och är flexibel, serviceinriktad och stresstålig.
Du är självgående men också en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat. Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 25–50% med möjligheten förlänga 75-100% , beroende på överenskommelse.
Arbetspass förekommer under veckans alla dagar.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Är du den vi söker? Skicka ditt CV, personliga brev och löneanspråk till info@faltoverstensflorist.se
.Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@faltoverstensflorist.se Arbetsgivare Blomseger AB
(org.nr 559451-6378)
Karlaplan 13 (visa karta
)
115 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9967024