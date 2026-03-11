Flicka söker erfaren assistent, dagtid
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker nu någon som vill jobba som personlig assistent åt en 9 årig tjej. Flickan har ett stort hjälpbehov både medicinsk och ren omvårdnad.
Vi vill att du är noggrann, pålitlig och har hjärtat på rätta stället. Det är en merit om man har erfarenhet som personlig assistent, arbete med barn eller inom vårdyrket men det är inte ett krav. Vi ser gärna någon med erfarenhet av att arbeta med barn. Det viktiga är att du passar tillsammans med kund och kan hantera de arbetsuppgifter som ska utföras. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi ser gärna kvinnliga assistenter
Du som söker ska ha dessa egenskaper:
• Är en lugn och trygg person med ett eget driv.
• Ser och kan ta ansvar för vad som behöver göras.
• Har en stor förmåga att sätta dig in i någon annans situation och perspektiv.
• Viktigt att du har erfarenhet av att arbeta med barn
• Du bör vara erfaren och vara snabblärd
Arbetspass är främst förlagda 07:00-16:00 eller 14:45 - 21:00. Passen är förlagda Jämna veckor enbart.
Tjänsten är på cirka 50%.
Flickan är multihandikappad, hon kan inte röra på sig själv alls. Hon kan inte sitta, stå eller hålla upp sitt huvud själv. Hon är även blind. Hon behöver hjälp med allt. Som assistent måste man alltid tänka att det är du som är hennes händer, fötter och hennes ögon. Flickan får sin näring och mediciner via sond. Hon har även epilepsi.
Urval och rekrytering kommer att ske fortlöpande under annons tiden. Tveka därför inte utan skicka in din ansökan med CV och personligt brev där du kortfattat beskriver dig själv som person, tidigare erfarenheter och varför du söker just det här arbetet.
