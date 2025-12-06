Flicka i Bro söker personlig assistent - kväll
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Upplands-Bro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Upplands-Bro
2025-12-06
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Jag är en flicka på 4 år som bor med mina föräldrar, mina syskon och vår hund i Bro. Just nu letar jag efter en ny stjärna till mitt assistentteam.
Jag är en glad tjej som tycker om mycket rörelse samt att gunga, dansa och
lyssna på musik. Jag hoppas att du som assistent tycker om att vara aktiv!
Du som söker får gärna ha erfarenhet av att jobba med barn och kunna prata svenska eller engelska obehindrat.
Att arbeta som assistent hos mig innebär att du hjälper mig med det mesta
i vardagen. Du hjälper till med träning och ser till att jag kan vara med på aktiviteter med min familj och mina vänner. Arbetsuppgifterna består också bland annat av omvårdnad, förflyttningar, medicinering och att ta hand om mina hjälpmedel. Har du erfarenhet av gastrostomi, taktila tecken samt hjälpmedel för andning är det ett plus!
Just nu letar jag efter en person som kan jobba kväll 4 kvällar per vecka. Möjlighet till helgpass finns. Minst 50%.
Endast kvinnliga sökanden.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se). Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG: Din arbetsgivare blir JAG Personlig assistans. Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Många assistansanvändare i JAG är engagerade i Riksföreningen JAG.
Läs mer om oss på JAG.SE.
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
De vanligaste svaren från våra anställda på frågan Vad är det bästa med jobbet som personlig assistent? är:
- Att göra skillnad för en annan människa
- Variationen, friheten och glädjen
Välkommen du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9632093