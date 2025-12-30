Flexibelt extrajobb i Kristianstad!
2025-12-30
Är du morgonpigg och vill ha ett extrajobb som passar perfekt vid sidan av studierna? Vi söker dig som är flexibel, noggrann och gillar att arbeta i högt tempo till terminal i Kristianstad!
Vår kund är belägen i Kristianstad och du kommer att arbeta med ett härligt team med:
• Sortering
• Scanning av paket
• Truckkörning (för dig med truckkort)
• Lastning av gods
• Säkerställa att rätt paket hamnar på rätt plats
Behovet är omgående. Arbetet är förlagt på vardagar, tidigt på morgonen mellan 06-08. Perfekt för dig som studerar!
Du behöver vara tillgänglig minst 3 mornar i veckan.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta som uthyrd medarbetare till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är flexibel, morgonpigg och vill jobba med ett fysiskt arbete!
Krav på:
• Studier på minst 50 % minst 2 år framöver eller annan sysselsättning på minst 80 %.
• Tillgänglig minst 3 vardagar (på morgonen) i veckan.
• Körkort och tillgång till bil
• 2 referenser
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9666559