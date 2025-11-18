Flexibel assistent sökes till renovering av möbler timanställning
Noori, Ammar / Kulturjobb / Botkyrka Visa alla kulturjobb i Botkyrka
2025-11-18
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Noori, Ammar i Botkyrka
Jag söker en flexibel och driven lager - och verkstadsassistent som vill arbeta med renovering av möbler. Arbetet sker på eftermiddag/sen eftermiddag och passar dig som har hög arbetsmoral, mycket energi och gärna erfarenhet av snickeri eller möbelrenovering.Publiceringsdatum2025-11-18Dina arbetsuppgifter
Slipning och renovering av möbler
Rengöring och enklare ytbehandling
Bära och flytta möbler
Övriga uppgifter i verkstaden efter behovKvalifikationer
Flexibel med arbetstider (eftermiddag/sen eftermiddag)
Hög arbetsmoral och självständighet
God fysisk förmåga (tunga lyft förekommer)
Erfarenhet av snickeri eller möbelrenovering är meriterande
Anställningsform
Timanställning ca 15 timmar/vecka (2-3 dagar)
Möjlighet till fler timmar och eventuell heltid framöver Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
E-post: ar-nor@outlook.com Arbetsgivare Noori, Ammar
145 69 NORSBORG Arbetsplats
Noori Ammar Jobbnummer
9609230