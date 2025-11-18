Flexibel assistent sökes till renovering av möbler timanställning

Noori, Ammar / Kulturjobb / Botkyrka
2025-11-18


Jag söker en flexibel och driven lager - och verkstadsassistent som vill arbeta med renovering av möbler. Arbetet sker på eftermiddag/sen eftermiddag och passar dig som har hög arbetsmoral, mycket energi och gärna erfarenhet av snickeri eller möbelrenovering.

Publiceringsdatum
2025-11-18

Dina arbetsuppgifter
Slipning och renovering av möbler
Rengöring och enklare ytbehandling
Bära och flytta möbler
Övriga uppgifter i verkstaden efter behov

Kvalifikationer
Flexibel med arbetstider (eftermiddag/sen eftermiddag)
Hög arbetsmoral och självständighet
God fysisk förmåga (tunga lyft förekommer)
Erfarenhet av snickeri eller möbelrenovering är meriterande

Anställningsform
Timanställning ca 15 timmar/vecka (2-3 dagar)
Möjlighet till fler timmar och eventuell heltid framöver

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
E-post: ar-nor@outlook.com

Arbetsgivare
Noori, Ammar
145 69  NORSBORG

Arbetsplats
Noori Ammar

Jobbnummer
9609230

