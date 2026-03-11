Flera statistiker med intresse för programmering
Socialstyrelsen / Matematikerjobb / Stockholm Visa alla matematikerjobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Socialstyrelsen i Stockholm
, Örebro
, Jönköping
, Härnösand
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med i arbetet med att ta fram och utveckla statistik och kunskap till hälso-och sjukvården, tandvården och socialtjänsten? Nu kan du bidra till samhällsutvecklingen genom, statistik och dataförsörjning.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Nu söker vi dig som vill bidra i det viktiga arbetet med att ta fram och kommunicera statistik från våra hälsodataregister. Du bidrar till framtidens vård och hälsa i Sverige genom ditt arbete med att tillhandahålla statistik till externa intressenter. Din vardag kännetecknas av ett omväxlande och roligt jobb på en arbetsplats som befinner sig mitt i samhällsdebatten.
Ditt intresse för området, människor och din förmåga att driva mindre och större projekt effektivt är nyckeln till din framgång. Eftersom hälso- och sjukvården är ett brett område så lär du dig nytt varje dag, både inom projektledning och de utmaningar som finns inom uppdragen. Du sammanhåller projekt och sammanför stora mängder data som är av stor vikt för samhället. Arbetet sker både enskilt och tillsammans med andra utredare, statistiker, IT-utvecklare, specialister och kommunikatörer
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Socialstyrelsen är det viktigt att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du är även strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. På grund av variationen av arbetsuppgifter är det viktigt att du är anpassningbar efter nya prioriteringar i arbetet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har
• relevant högskoleutbildning, minst kandidatexamen inom exempelvis statistik, epidemiologi, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap eller kvalifikationer som Socialstyrelsen anser likvärdiga, statistik ska ingå i din utbildning
• aktuell erfarenhet av att bearbeta individuppgifter från register eller databaser
• aktuell erfarenhet av att använda programeringsverktyg för statistikframställning
• relevant erfarenhet av projektsammanhållning
• intresse av att arbeta med samhällsfrågor eller frågor som rör hälso- och sjukvård och folkhälsa.
• Kan uttrycka dig tydligft och pedagogiskt på svenska i tal och skift
Det är meriterande om du har
• kunskap om regelverken kring hantering av personuppgifter och offentlig förvaltning
• erfarenhet av SQL- eller SAS programmering
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med provanställning i sex månader. Placering i våra lokaler på Västerbroplan i Stockholm. Din tjänstetitel blir Statistiker och din placering är på Statistikavdelningen, enheten för Statistikservice. Våren 2027 flyttar vi till Solna Strand.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV. Vi kommer även tillämpa ett arbetstest.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Cecilia Fararos cecilia.fararos@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Klara Renberg, klara.renberg@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 6 april. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), http://www.socialstyrelsen.se Jobbnummer
9790010