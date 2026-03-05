Fix My Phone Växjö
Heltidsanställd sökes omgående!
Meriterat om du kan laga mobiltelefoner sen innan!
På Fix My Phone hjälper vi över 300.000 kunder varje år med deras mobila enheter. Både med reparation och att förse med rätt tillbehör. Vi är Sveriges ledande reparationskedja och är ett riktigt tillväxtbolag med stora visioner! På senare tid har vi expanderat verksamheten till att sälja och köpa in begagnade mobiltelefoner också vilket kommer vara en stor del av arbetet framåt!
På Fix My Phone får du som anställd dagligen möta våra kunder och vara ansiktet utåt för företaget. Detta ställer krav på hög social kompetens och ansvarstagande och ett driv inom försäljning.
VI söker nu nya medarbetare för vår butik i Växjö. Var med på resan och hjälp oss bygga vidare på ett vinnande koncept där vi är störst i Sverige, samtidigt som vi prövar nya områden med avsikt att bli störst även där! Bli en del av vår säljkår idag och ta nästa kliv i rollen som säljare!
Du kommer att vara Fix My Phones ansikte utåt och genom din rådgivning och kunskap i försäljning kommer du att tillsammans med kunden identifiera vad som behöver åtgärdas på deras mobiltelefoner eller surfplattor. Du kommer sedan att åtgärda enheten och följa upp resultatet med kunden vid avslutat ärende samtidigt som du jobbar med merförsäljning till kunden av tillbehör och annat. Här ligger också stor vikt i att tillgodose alla kundens behov, både dolda och uttalade. Vi arbetar för en hållbarare framtid för både kunden och världen i sin helhet, därav är det viktigt för oss att se till så att kunden har rätt accessoarer och skydd till sin telefon efter slutförd reparation för att förhindra framtida olyckor. Det är din uppgift att sälja dessa till kund!
Alla nya medarbetare får genomgå en utbildning där vi lär dig reparera olika enheter, hantera kassa samt regelbunden utbildning i säljteknik samt kundservice.
Vi söker dig som har hög arbetsmoral, problemlösningsförmåga och ett riktigt driv. Du är ansvarstagande och mån om att ha ordning och reda i din tillvaro, för din och andras skull.
Det är meriterande att tidigare jobbat med försäljning & erfarenheter som kräver fingerfärdighet.
Vi ser fram emot ett personligt möte för att se om just du är rätt person för oss och vår väg framåt!
Jobbtyp: Heltid, Deltid, Visstid, Fast
Lön: 25 000,00kr - 45 000,00kr per månad
Annan ersättning utöver fast timlön.
Resultatbonus
Ob-tillägg
Bonus
Extra Kick
Tävlingar
