Fiolpedagog till Kulturskolan
2026-03-13
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vi på Kulturskolan i Gävle söker en fiolpedagog som brinner för att vägleda och inspirera barn och unga. Från våra ministråksgrupper till mer avancerade elever i musikens värld. I tjänsten som fiolpedagog kan arbete inom El Sistema ingå. Vårt mål är att erbjuda meningsfulla aktiviteter och göra musiklivet i Gävle tillgängligt för varje elev. Vill du vara med och bidra? Då är du varmt välkommen till oss!
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Undervisa fiol både individuellt och i grupp, med fokus på att utveckla elevernas musikaliska färdigheter.
* Engagera, inspirera och motivera barn och unga med fiol som huvudinstrument.
* Bidra till en inkluderande, trygg och positiv lärandemiljö för elever från olika bakgrunder.
* Planera, genomföra och följa upp undervisning och musikpedagogiska aktiviteter.
* Medverka i verksamhet under skollov samt vid behov arbeta kvällar och helger.
* Samverka med kollegor och bidra till utvecklingen av skolans pedagogiska arbetssätt.
* Skapa en trygg och inkluderande lärmiljö som genomsyras av mångfald.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad fiolpedagog som vill inspirera barn och unga i deras musiklärande. Du behöver vara trygg i ditt stråkspel och ha förmågan att motivera elever på olika nivåer. Vi ser gärna att du använder ett lekfullt och nyfiket arbetssätt kanske genom kreativa övningar, rytmik, musikalisk improvisation eller andra inspirerande metoder som väcker lusten att lära och utforska musik.
* Krav på gymnasieutbildning och meriterande med högskoleexamen inom pedagogik eller musik.
* Ha god förmåga att kommunicera på svenska.
* Visa hög yrkesskicklighet på fiol och förmåga att inspirera och motivera elever.
* Erfarenhet av undervisa fiol för elever både i grupp och individuellt.
* Det är även meriterande med utbildning inom Suzuki-metoden.
För att lyckas i rollen är du:
* Empatisk och lyhörd, med förmåga att se varje elev och skapa trygga, förtroendefulla relationer.
* Inspirerar och motiverar elever genom att uppmuntra till glädje, utveckling och nyfikenhet i lärandet.
* Flexibel och anpassningsbar, med förmåga att möta varje elevs individuella behov.
* Strukturerad och skicklig på att planera samt organisera för att skapa engagerande och välfungerande lektioner.
Du ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan. I tjänsten ingår verksamhet under skollov, och det kan också förekomma arbete på kvällar och helger.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
