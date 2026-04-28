Finsktalande 1st Line Technical Support
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Kundservicejobb / Stockholm
2026-04-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Vi söker nu en finsktalande 1st Line Technical Support till ett internationellt och teknikdrivet bolag inom digitala tjänster och kundsupport.
I den här rollen blir du en viktig del av företagets supportfunktion där du ansvarar för att ge kunder snabb, professionell och lösningsorienterad hjälp i deras dagliga användning av företagets tjänster och system. Rollen passar dig som trivs i en varierad vardag där kundkontakt, problemlösning och teknik står i fokus.
Du kommer huvudsakligen att arbeta med inkommande supportärenden och säkerställa att kunder får rätt hjälp genom felsökning, vägledning och uppföljning. Du arbetar nära interna team för att säkerställa hög kvalitet och en smidig kundupplevelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hantera inkommande supportärenden via telefon, mejl och ärendehanteringssystem
Felsöka tekniska problem och guida kunder till lösningar
Eskalera mer komplexa ärenden vidare till rätt funktion
Säkerställa hög servicegrad och god kundupplevelse
Dokumentera ärenden och uppdatera kundinformation i interna system
Arbeta proaktivt med förbättringar av supportprocesser och arbetssätt
Bidra till kunskapsdelning inom teamet
Samarbeta nära andra interna avdelningar såsom Customer Success och produktteam
Vi söker dig som
Vi söker dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för teknik och kundsupport.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av kundservice, teknisk support eller liknande roll
Är trygg i kunddialoger och har god kommunikativ förmåga
Har ett strukturerat arbetssätt och kan prioritera mellan olika ärenden
Är lösningsorienterad och trivs med problemlösning
Har god teknisk förståelse och lätt för att sätta dig in i nya system
Är självgående men samtidigt en lagspelare
Vi ser även att du:
Talar och skriver flytande finska och engelska
Har goda kunskaper i svenska
Har erfarenhet av ärendehanteringssystem eller CRM-system (meriterande)
Har intresse för video, streaming eller digitala plattformar (meriterande)Om företaget
Detta är en konfidentiell rekrytering till ett växande och innovativt bolag med internationell närvaro. Företaget arbetar med moderna digitala lösningar och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med stort fokus på samarbete, utveckling och kundupplevelse.
Mer information om företaget presenteras längre fram i rekryteringsprocessen.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Kristina Maksimovic på kristina@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam Rekrytering och Bemanning Jobbnummer
9879912