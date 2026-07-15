Finanschef
Järfälla kommun, Ekonomiavdelningen / Ekonomichefsjobb / Järfälla Visa alla ekonomichefsjobb i Järfälla
2026-07-15
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Järfälla kommun är en expansiv kommun med höga ambitioner där du får möjligheten att bidra med dina kunskaper och erfarenheter. Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill delta i vårt spännande utvecklingsarbete framöver!
Som finanschef får du en central och strategiskt viktig roll med ansvar för kommunens och kommunkoncernens finansiering, likviditetsstyrning och finansiella riskhantering. Genom ditt arbete bidrar du till långsiktigt hållbara investeringar och en stabil ekonomisk utveckling som skapar värde för invånare och verksamheter.
Du blir en nyckelperson i arbetet med att utveckla kommunens finansiella styrning och säkerställa en effektiv kapitalförsörjning i en verksamhet med stora investeringsbehov och höga krav på god ekonomisk hushållning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som finanschef leder, utvecklar och samordnar kommunens och kommunkoncernens finansiella arbete. Du arbetar nära ekonomidirektör, kommunledning, politiska företrädare, kommunens bolag och förvaltningar och bidrar med kvalificerade analyser och strategiska beslutsunderlag.
I rollen kommer du bland annat att:
• Ansvara för kommunens finansiering, upplåning och skuldportfölj
• Utveckla och förvalta kommunens kapitalstruktur och kapitalförvaltning
• Säkerställa en effektiv likviditetsplanering och kassaflödesstyrning
• Utveckla, implementera och följa upp finanspolicy samt finansiella riktlinjer
• Hantera borgensfrågor och bidra i koncernövergripande ekonomiska frågeställningar
• Vara kontaktperson gentemot banker, kreditinstitut, kommunala bolag och kommunalförbund
• Föredra finansiella ärenden inför kommunledning och politiska organ
• Bidra till utvecklingen av kommunens finansiella styrning, analysarbete och interna processer
Du rapporterar till ekonomidirektören och verkar i en politiskt styrd organisation där strategisk höjd, affärsmässighet och samhällsansvar går hand i hand.
(Om du läser detta i LinkedIn, klicka på ansök knappen för att gå vidare till ansökningsformuläret och den fullständiga annonsen)Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom ekonomi, finans eller annan relevant utbildning.
Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom finansiering, upplåning, kapitalförvaltning och likviditetsstyrning. Erfarenhet från offentlig sektor är meriterande, men vi välkomnar även dig som arbetat inom bank- eller företagssektorn med kapitalmarknadsfrågor och strategisk finansiering.
Du har god förståelse för finansiell styrning, riskhantering och regelverk samt erfarenhet av att omsätta komplexa finansiella frågor till tydliga beslutsunderlag.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du en analytisk och strategisk person med ett strukturerat arbetssätt och ett starkt resultatfokus. Du har hög integritet, gott omdöme och skapar förtroende genom din kompetens och ditt sätt att samarbeta.
Du är kommunikativ och har förmåga att förklara komplexa ekonomiska samband på ett pedagogiskt sätt, oavsett om mottagaren är tjänsteperson, chef eller förtroendevald. Du trivs i en roll med många kontaktytor och ser samverkan som en självklar framgångsfaktor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför arbetspsykologiska tester vid denna rekrytering.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller och säkerhetskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
I och med sommarsemester kommer vi att börja granska ansökningarna i mitten av augusti och återkommer med återkoppling så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansök nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333279". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
Vasaplatsen 11 (visa karta
)
177 57 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Ekonomiavdelningen Kontakt
Rekryteringspartner
Jens Duvliden jens.duvliden@jarfalla.se Jobbnummer
10003018