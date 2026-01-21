Financial Operations Analyst till Umeå!
2026-01-21
Vill du ta nästa steg i din karriär inom ekonomi och finans? Här får du en nyckelroll i en internationell verksamhet där dina analyser, siffror och strukturer gör verklig skillnad varje dag. Du blir en del av ett starkt team hos en global aktör, får arbeta nära affären och bygga eftertraktad erfarenhet i en roll med både ansvar och utvecklingsmöjligheter. En perfekt chans för dig som vill växa snabbt i din karriär! Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vår samarbetspartner är ett globalt affärsdrivet finansbolag som erbjuder finansieringstjänster till andra företag.
Som Financial Operations Analyst till vår kund blir du en del av ett engagerat team som tillsammans ansvarar för verksamheten i Sverige, Norge och Finland. I rollen får du en nyckelposition där du bidrar till att ge kvalificerad support och säkerställa att leveranskedjan fungerar smidigt och effektivt.
Du arbetar nära både säljare och leverantörspartners och ansvarar för att ta fram analyser, rapporter och beslutsunderlag i Excel kopplat till olika typer av bonus- och splitutbetalningar. Rollen kräver att du har ett helhetsperspektiv, god struktur och förmåga att säkerställa att alla parametrar följer system, processer och gällande samarbetsavtal.
Noggrannhet och ansvarstagande är centralt, då du levererar korrekta och tidssäkra underlag till våra partners samt har förståelse för de redovisningsmässiga aspekterna bakom siffrorna. För att ge dig bästa möjliga start i rollen får du en gedigen introduktion på plats.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar ute på uppdrag hos vår samarbetspartner. Detta är ett konsultuppdrag som inledningsvis sträcker sig tre till sex månader, med möjlighet till förlängning. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Vi erbjuder dig:
• Att bli en del av en internationell organisation där finansiell expertis möter bransch- och teknikkunskap och där du aktivt bidrar till att hjälpa kunder växa och skapa hållbar, långsiktig produktivitet över hela världen
• Möjligheten att växa inom företaget och stor chans till utveckling
• En dedikerad konsultchef som hjälper dig att komma in i rollen på bästa sätt
Dina arbetsuppgifter
• Ge kvalificerad support och hantera administrativa uppgifter inom området
• Ta fram strukturerade rapporter och beslutsunderlag i Excel
• Ansvara för registrering, kontroll och kvalitetssäkring av fakturor
• Arbeta med analys, avstämning och bokföring av bonusrelaterade avsättningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller annan likvärdig utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten
• Behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet
• Har tidigare erfarenhet av arbete inom ekonomi, exempelvis i rollen som redovisningsekonom, revisor eller liknande
• Har mycket goda kunskaper i Excel och är van att arbeta med siffror och analyser
Vi ser det som meriterande om du:
• Bor eller har anknytning till Umeå
• Har tidigare erfarenhet från bank- och finanssektorn
• Behärskar finska väl i både tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116890". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9695733