Financial Crime Investigator
2026-02-20
Vill du vara med och skydda samhället mot finansiell brottslighet - på riktigt? Nu söker vi en Financial Crime Investigator som vill växa i ett dynamiskt, kunnigt och engagerat team med ett starkt samhällsuppdrag.
Om jobbet
Som Financial Crime Investigator blir du en central del av vårt Anti Financial Crimeteam (AFC), som ansvarar för att motverka penningtvätt, terrorfinansiering, bedrägerier och hantera kortreklamationer.
Du kommer att arbeta både operativt och rådgivande, med nära samarbete internt och externt. Rollen passar dig som trivs i en varierad vardag där du kontinuerligt får analysera, agera och utveckla arbetssätt inom finansiell brottsprevention.
Du kommer bla att:
Utreda inkomna ärenden och larm kopplade till finansiell brottslighet.
Bevaka trender, metoder och förändrade modus - och bidra till att anpassa arbetssätt därefter.
Besvara frågor från polis och myndigheter.
Delta i projekt, förbättringsinitiativ och kompetensutbyten.
Skriva och utveckla rutiner samt bidra till ökad riskmedvetenhet i organisationen.
Samverka med kunder, myndigheter, andra banker och systemleverantörer.
Tjänsten är placerad i Borås, och vi jobbar på kontoret 100%.
Är du den vi söker?
För att passa i vårt AFC-team, ser vi att du har:
Dokumenterad erfarenhet från bank-, finans- eller myndighetsverksamhet.
Högskoleutbildning inom ekonomi, datavetenskap eller juridik
Erfarenhet av utrednings- eller analysarbete.
Det är meriterande om du även har kunskap inom AFC-området och erfarenhet av att driva projekt.
En stor del av arbetet bedrivs på engelska vilket kräver mycket goda kunskaper i engelska.
Som person är du ansvarstagande och självgående, med en förmåga att snabbt sätta dig in i nya ärenden och skapa struktur även i komplexa situationer. Du ser helheten, prioriterar med gott omdöme och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Din nyfikenhet och förändringsbenägenhet gör att du lätt anpassar dig när förutsättningarna förändras, och du kommunicerar tydligt och bygger gärna relationer och nätverk.
Arbetet kräver integritet, noggrannhet och analytiskt tänkande - något som faller sig naturligt för dig. Du vågar ta egna beslut och förstår vikten av att följa gällande regelverk. Samtidigt trivs du i en miljö där både regelverk och modus snabbt kan ändras, och ser det som en del av ett utvecklande och viktigt uppdrag.
Därför ska du välja ICA
Varje dag är en härlig utmaning på ICA Banken & ICA Försäkring. Varför det? Jo, för att hela vår bransch håller på att förändras. Och den förändringen öppnar för spännande utmaningar där gamla invanda sätt att jobba utmanas. Det betyder också att vi måste hålla oss i konstant utveckling. På riktigt. Både som individer och som verksamhet. Vi behöver föra samman innovation och digitalisering i en härlig kombination, där vi tillsammans kan hitta de där smarta och praktiska lösningarna som kunderna knappt vet om att de behöver. Än.
Vad händer nu?
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, för att vi gör löpande urval. Sista dag för ansökan är 26-03-19
Har du frågor kring tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Katarina Östergren på 0722-201282
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Om roller kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning.
