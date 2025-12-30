Financial Controller i Olofström
Vill du ha en nyckelroll där analys möter affär? Trivs du med att utmana resultat, följa upp mål och omvandla siffror till tydliga rekommendationer för verksamheten? I rollen som Financial Controller arbetar du nära Finance och verksamheten, driver uppföljning och effektivisering samt bidrar med framåtblickande analyser som stärker både kort- och långsiktiga resultat. Läs vidare för att ta reda på mer om rollen!Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
En av Peridos många kunder är ett företag som är verksamt inom fordonsindustrin. De är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner samt marin- och industrimotorer. Vi söker nu en Financial Controller till deras kontor i Olofström, där arbetet sker på plats på kontoret.Arbetsuppgifter
I rollen som Financial Controller förväntas du vara en naturlig del i funktionens ledningsteam och vägleda dem i rätt riktning gällande beslut som kan få en finansiell påverkan. Framtida mål sätts genom ett tätt samarbete tillsammans med funktionerna både gällande target, outlook och business plan. Att ha ett tätt samarbete men samtidigt utmana funktionen man supporterar är en viktig del för att kunna göra ett bra arbete och uppnå resultat.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Analysera och utvärdera utfallet mot uppsatta mål
Supportera med kommentarer till resultatgenomgång med central Finance
Föreslå åtgärder för att nå mål, både på kort och lång sikt
Arbeta med outlook gällande volymförändringar, effektiviseringar eller stora förändringar i
verksamheten som kan få påverkan på vårt resultat
Säkerställa att vi följer finansiella regler och riktlinjer
Tillse att funktionerna jobbar med sitt effektiviseringsarbete och sammanställa resultat
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som Financial Controller tror vi att du har förmåga att samarbeta och bygga långsiktiga relationer präglade av förtroende, respekt och tillit. Med din sociala kompetens skapar du värdefulla nätverk och bidrar till en god helhetssyn på verksamheten. Du tar egna initiativ, arbetar strukturerat och kommunicerar dina perspektiv på ett tydligt och professionellt sätt. Din analytiska förmåga, i kombination med flexibilitet, gör att du snabbt kan anpassa dig till förändringar och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Kandidatexamen eller motsvarande erfarenhet
God vana i att arbeta med Excel
Mycket goda kunskaper i engelska både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av SAP R3Tjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-07-17. Start 2026-01-02.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35599 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
