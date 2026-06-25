Financial Analyst/Assistant Controller
Dana TM4 (Sweden) AB / Controllerjobb / Åmål Visa alla controllerjobb i Åmål
2026-06-25
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Financial Analyst/Assistant Controller
Vill du arbeta i en bred och utvecklande roll där du kombinerar redovisning och controlling? Trivs du i en miljö där du får ta ansvar, påverka och bidra till förbättringar? Då kan detta vara nästa steg för dig. Välkommen till Dana, där du blir en del av vårt engagerade team och får möjlighet att göra skillnad och forma framtidens tillverkning!
Som controller blir du en viktig spelare i vårt team – en roll där du får arbeta både operativt och analytiskt, med stor variation i arbetsuppgifterna.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Du arbetar nära både vår interna organisation och vårt Shared Service Center (SSO). Du får en central funktion i att säkerställa korrekt redovisning, stödja finansiell rapportering och bidra till god kostnadskontroll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Underhålla och uppdatera finansiella filer och rapporter
Övervaka och fördela inkommande fakturor samt säkerställa matchning mellan order och fakturor i samarbete med SSO
Stödja momsrapportering, godkännanden samt tillhörande bokföringsposter
Ansvara för uppföljning av CAPEX, tillhörande verktyg och kontoanalyser
Genomföra regelbunden granskning av resultaträkningen (P&L) samt stödja månatliga periodiseringar
Förbereda veckovisa trendanalyser samt stödja betalningar (svenska och internationella betalningar)
Stödja SOX-kontroller (t.ex. GRNI och tillgångsförändringar)
Hantera övriga ad hoc-uppgifter inom finans
Du deltar aktivt i månadsbokslut:
Kontoavstämning
CAPEX-bokningar
Lagerjusteringar
Som assisterande controller bidrar du till:
Finansiell rapportering (inklusive redovisningsstöd till SSO)
Kostnadskontroll (CAPEX och overhead)
Förbättring av interna processer och kontrollmiljö
Om dig
Det här är en roll för dig som vill kombinera detaljfokus med helhetsperspektiv – och som tycker det är lika givande att förbättra processer som att få siffrorna att stämma.
Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning
Har erfarenhet av redovisning, gärna i en internationell miljö
Har god kunskap om skatt, moms och finansiell rapportering
Är strukturerad, noggrann och analytisk
Har goda kunskaper i Excel och affärssystem
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Erfarenhet av lönehantering är meriterande
Trivs i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en roll med stor variation och möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö som värdesätter samarbete och kreativitet. Du får en chans att påverka och göra skillnad i den spännande fas vi befinner oss i med sikte på hållbara teknologier och processer. Din arbetsplats är i Åmål vid vackra Vänern, hit tar du dig enkelt med tåg och efter en kort promenad är du på plats. Upplev det bästa av två världar – en global verksamhet med en lokal familjär känsla!
Låter det som din nästa utmaning?
Skicka in din ansökan på engelska redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!
Dana is a global leader in the supply of highly engineered driveline, sealing, and thermal-management technologies that improve the efficiency and performance of vehicles with both conventional and alternative-energy powertrains.
Join our team of 40,000 problem solvers who are fostering a culture of innovation by leveraging the diverse perspectives of our global team. We believe in facing challenges head-on by finding opportunity and uncovering possibility, where roadblocks and barriers become targets instead of obstacles. We are One Dana with limitless opportunity.
Vi undanber oss kontakt från annonssäljare och rekryteringsföretag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Välkommen med din ansökan och cv på engelska till career.nkab@dana.com
E-post: career.nkab@dana.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Controller". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dana TM4 (Sweden) AB
(org.nr 559338-6435), http://www.dana.com
Industrigatan 19 (visa karta
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662 34 ÅMÅL Arbetsplats
Dana TM4 Sweden AB Jobbnummer
9978710