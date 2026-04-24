Financial Accountant - Start omgående!
2026-04-24
Vårt uppdrag:
Vi söker nu en självgående och erfaren redovisningsprofil till ett konsultuppdrag i en dynamisk miljö där du snabbt förväntas ta ansvar för och bidra i den finansiella rapporteringen.
Rollen passar dig som trivs i en situation där du får kombinera operativ redovisning med struktur, förbättring och eget ansvar.
Du kommer att arbeta brett inom redovisning och finansiell rapportering med fokus på att säkerställa stabil och korrekt leverans i månads-, kvartals- och årsbokslut.
Rollen innebär nära samarbete med CFO samt kontakt med externa parter såsom revisorer. Du förväntas självständigt kunna prioritera, strukturera och driva redovisningsprocesser framåt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för och driva månadsbokslut och finansiell rapportering
• Säkerställa kvalitet i balansavstämningar och löpande redovisning
• Bidra i och koordinera årsboksluts- och revisionsprocesser
• Upprätta finansiella rapporter och analysunderlag
• Utveckla och förbättra redovisningsrutiner och interna kontroller
• Stödja CFO i löpande ekonomiska frågeställningar
• Arbeta i och utveckla ERP- och ekonomisystem
• Ha kontakt med externa revisorer och andra intressenterBakgrund
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete i bolag med högre komplexitet, gärna från koncernmiljö eller konsultverksamhet.
Du är van att arbeta självständigt med bokslut och rapportering och har god förståelse för både operativ redovisning och finansiella processer.
Vi tror att du har:
• Flera års erfarenhet inom redovisning eller financial accounting
• God vana av månadsbokslut och finansiell rapportering
• Erfarenhet av komplexa miljöer, gärna koncern eller konsult
• God systemvana (ERP, Excel och rapporteringsverktyg)
• Förståelse för revision och årsredovisningsprocesser
• Flytande svenska och engelska
Vi söker dig som är:
• Självgående och trygg i din kompetens
• Snabb på att sätta dig in i nya miljöer
• Strukturerad och lösningsorienterad
• Van att prioritera i en miljö med högt tempo
• Bekväm med att skapa ordning och stabilitet i befintliga processer
Om uppdraget:
Detta är ett konsultuppdrag i en verksamhet där du kommer in i en viktig funktion och förväntas bidra direkt med din erfarenhet och ditt självständiga arbetssätt. Välkommen in med din ansökan! Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme.
