Finance Assistant till Alfdex i Landskrona!
2026-01-30
Är du en analytisk och serviceinriktad person i början av din karriär? Vill du arbeta i ett globalt bolag där miljöteknik står i fokus? Alfdex söker nu en Finance Assistant till sitt ekonomiteam i Landskrona. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Alfdex är världsledande inom miljöteknik för tunga fordon. Som ett framgångsrikt joint venture mellan Alfa Laval och Concentric kombinerar bolaget det mindre företagets snabbhet med storföretagens trygghet och expertis. Huvudprodukten renar vevhusgaser med extrem precision, en teknik som sitter i nästan varje modern lastbil på vägarna idag. Med huvudkontor och produktion i Landskrona, R&D i Stockholm och verksamhet i både Kina och USA, befinner sig Alfdex i en spännande tillväxtfas och söker nu sin nya Finance Assistant.
Om rollen
Som Finance Assistant är huvuduppgiften att säkerställa smidiga och korrekta ekonomiska flöden, med fokus på kund- och leverantörsreskontra. Rollen innebär att avlasta seniora kollegor och bidra till teamets kontinuitet, samtidigt som det finns goda möjligheter att utvecklas och bidra till framtida effektiviseringar.
Du erbjuds
• Utvecklingsmöjligheter: En roll i en internationell miljö där ansvaret växer i takt med din utveckling.
• Stöttande team: En arbetsplats som värdesätter samarbete, flexibilitet och en stark "vi-känsla".
• Trygghet & förmåner: Kollektivavtal, flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag , sjukvårdsförsäkring, arbetstidsförkortning med mera.
• Hållbarhet i fokus: En chans att arbeta på ett världsledande miljöteknikbolag som aktivt bidrar till lägre globala utsläpp och en hållbar framtid för tunga transporter.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innefattar att hantera centrala delar av den dagliga ekonomin för att säkerställa korrekta och effektiva finansiella processer. Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Leverantörsreskontra: Hantera fakturaflödet i Medius, inklusive matchning mot inköpsordrar och kontering.
• Kundreskontra: Ansvara för kundfakturering samt proaktiv uppföljning av inbetalningar i en internationell miljö.
• Bank & Betalningar: Utföra löpande bankavstämningar och hantera utbetalningar.
• Administrativt stöd: Stötta ekonomifunktionen med administrativa uppgifter såsom dokumenthantering och koordinering.
• Processutveckling: Bidra till effektivisering och automatisering av ekonomiska rutiner och flöden.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning inom ekonomi, gärna på universitets- eller högskolenivå
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, då rollen innebär dagliga internationella kontakter
• Har god dator- och systemvana, främst inom Excel och övriga Office-paketet
• Är analytisk, snabblärd och trivs med att arbeta strukturerat och noggrant
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från serviceyrken eller administrativt arbete
• Erfarenhet av ekonomisystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om Alfdex här! Varaktighet, arbetstid, etc.
