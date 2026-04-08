Finance Assistant (Studentmedarbetare)
E.ON Sverige AB / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2026-04-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E.ON Sverige AB i Malmö
, Hässleholm
, Halmstad
, Karlshamn
, Växjö
Om företaget
Är du nyfiken på hur ekonomi fungerar i praktiken - på riktigt? Då har vi studentjobbet för dig! Hos oss blir du en del av vårt Finance Admin-team, en viktig del av vår större ekonomiavdelning som hanterar allt från accounting och treasury till försäkringsfrågor. Vi arbetar nära våra kollegor i organisationen och stöttar där det behövs, vare sig det gäller att lösa fakturafrågor, hantera inkassoärenden eller utbilda medarbetare i ekonomiprocesser.
Här får du snabbt en central roll i ett engagerat team där varje dag bjuder på något nytt - perfekt för dig som vill bygga erfarenhet, vässa dina ekonomikunskaper och få inblick i en större organisation.
Om rollen
Vi söker en Finance Assistant som kommer att ha en viktig roll att stötta vårt Finance Admin-team i det dagliga arbetet. Det finns inga fasta dagliga uppgifter, i stället arbetar du med det som är aktuellt just då, vilket gör jobbet både socialt, varierat och lärorikt. Det kan handla om allt från att öppna inkassobrev och svara på mejl, till att hjälpa kollegor och verksamheten att hitta rätt i våra ekonomisystem.
Du kommer att:
Hjälpa till att hantera leverantörsfakturor, inkassofrågor och systemuppdateringar
Vara kontaktperson mellan verksamheten och vårt shared servicecenter
Koordinera mindre uppgifter och utbildningar internt
Hjälpa till att ta vidare rätt information till rätt person och agera som spindeln i nätet
Studentjobbet sker parallellt med dina studier på universitetet. Vi ser gärna att du kan arbeta i snitt två dagar i veckan. Samtidigt är vi måna om att du ska kunna kombinera arbetet med dina studier, därför är vi flexibla och planerar arbetet tillsammans i god tid.
Vi hoppas att du kan börja hos oss så snart som möjligt, gärna innan sommaren, och det finns även möjlighet att arbeta något mer under sommarperioden.
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som är ekonomistudent och har läst minst ett år på ett kandidatprogram inom exempelvis redovisning, finans eller ledarskap. Kanske har du precis avslutat ditt första år, eller så har du kommit längre i dina studier och planerar att läsa vidare på en masterutbildning och vill kombinera studier med ett långsiktigt extrajobb.
Vi ser att du är nyfiken på ekonomi och tycker att det är spännande med siffror och ekonomiska processer. Du uppskattar att samarbeta med andra och ser värdet i att bygga relationer - både i teamet och med verksamheten. Med din öppna och hjälpsamma inställning tar du gärna initiativ och är inte rädd för att fråga när du behöver stöttning. Du har en förmåga att hålla ordning i en varierad vardag, är noggrann med detaljer och trivs med att samordna olika uppgifter samtidigt.
Hur är det hos oss?
Hos oss jobbar vi tillsammans och hjälps åt, vi värdesätter samarbete, öppen dialog och att alltid ha en serviceinriktad inställning. Här får du chansen att växa, utvecklas och bli en värdefull del av vårt team - vi ser fram emot att välkomna dig och ta del av dina styrkor och idéer!
Hos oss får du möjlighet att påverka, växa och bidra till E.ON:s resa mot ett mer hållbart och digitalt framtidssamhälle.
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 22 april.
För frågor gällande tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef:
Ulrika Karlsson, Ulrika.Karlsson@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Hanna Rosen, Unionen, +46 705 705254
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.On Sverige AB
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
211 20 MALMÖ Arbetsplats
E.ON Sverige AB Kontakt
Ulrika Karlsson Ulrika.Karlsson@eon.se Jobbnummer
9843259