Filialchef Ivab Sprinkler Uppsala
AB Infjärdens Värme / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2026-01-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Infjärdens Värme i Uppsala
, Tierp
, Sala
, Köping
, Hedemora
eller i hela Sverige
Vår nuvarande filialchef tar nästa steg och blir chef för hela vår sprinklerverksamhet. Därför söker vi nu en driven och engagerad filialchef som vill leda vår sprinkleravdelning i Uppsala.
Om tjänsten
Som filialchef på vår filial i Sprinkleravdelning i Uppsala har du en central och viktig roll. Du är filialens ansikte utåt och ser till att leda arbetet framåt.
I arbetsuppgifterna ingår:
• Personal, budget och verksamhetsansvar
• Arbetsmiljöansvar och brandskyddsansvar
• Hantering av förfrågningar samt lämna anbud
• Ansvar för att rekrytera, introducera och utveckla personal
• Kvalitets- och miljöarbete - enligt ISO 9001 och 14001
• Övergripande ansvar för drift och underhåll av bland annat lokaler och bilpark
• Att driva ekonomifrågorna på projekten
• Dagligen vara aktiv i styrningen och planeringen montörer
Som Filialchef i rapporterar du till VD och har 20st anställda montörer och fyra tjänstemän.
Resor förekommer inom tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara med att skapa nya affärsmöjligheter och driva projekt framgångsrikt från start till mål. Har du tidigare arbetat som platschef, projektledare eller serviceledare är det till din fördel.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är en kommunikativ ledare. Du inspirerar andra genom ditt engagemang, ser möjligheter och motiveras av att få utveckla och coacha ett team till framgång. Vidare ser vi att du trivs i en utåtriktad nätverkande roll där du framgångsrikt driver affärer.
Vi tror att du har någon sorts ledarerfarenhet med dig samt erfarenhet från området Sprinkler, VVS, bygg eller installation. Ett etablerat kontaktnät inom branschen är viktigare än utbildning, någon specifik utbildning är ej ett krav.
Krav:
• B-körkort
• Goda kunskaper i Office-paketet samt i övrigt goda digitala kunskaper
• Behärskar svenska väl både i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det här kan vi erbjuda dig
Vi erbjuder dig möjligheten att få växa med ett familjeföretag som har 75 års erfarenhet i branschen. IVAB har en stabil ekonomi och kompletterande verksamheter såsom mekanisk verkstad, industriavdelning som utför installationer runt om i Norden samt dotterbolag inom bl.a. stålkonstruktion. IVAB har låg personalomsättning och stor trivsel bland medarbetarna.
I Uppsala kommer du till en väletablerad filial med centralt läge. Vi jobbar till stor del mot entreprenad men bedriver även verksamhet inom service av befintliga anläggningar. Vi jobbar brett och har ett nära samarbete med vår Sprinklerfilial i Örebro samt mot IVAB 's samtliga VVS avdelningar.
Vi erbjuder även:
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag
• Företagshälsovård och hälsoundersökningar
• Tjänstebil
• Hyra av egen fjällstuga mm.
• Stor frihet att forma ditt eget arbete
Mer om IVAB
IVAB grundades 1947 i Sjulnäs utanför Piteå och drivs idag av tredje generationen. Verksamheten kan delas upp i fyra delar; verkstad, industri, VVS och sprinkler. Inom VVS är vi auktoriserade vvs-, sprinkler- och gasinstallatörer. IVAB-koncernen har idag ca. 300 anställda och består av huvudkontoret i Piteå, 10 filialer runt om i landet samt dotterbolaget Nordtool AB . Tillsammans står vi redo att möta dagens och morgondagens krav på ett väl fungerande företag. Läs gärna mer på vår hemsida www.ivab.com
Inför rekryteringsarbetet har IVAB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med rekryteringsföretag, mediesäljare och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Infjärdens Värme
(org.nr 556074-1935)
Björkgatan 9 (visa karta
)
753 28 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala Kontakt
HR-partner
Jessica Sjöström jessica.sjostrom@ivab.com 0730400623 Jobbnummer
9707152