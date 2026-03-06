Field Sales Representative till Uber
Motiveras du av att påverka affären på riktigt och se direkta resultat av dina insatser? Är du en driven och självgående person som brinner för att kombinera data, strategi och relationsskapande arbete? Då kan detta vara möjligheten som tar din karriär till nästa nivå.
Om rollen
Som Field Sales Representative i Ubers mobilitetsverksamhet spelar du en nyckelroll i att driva tillväxten av nya förare på flera marknader. Som förvärvsexpert blir du Ubers representant på marknaden, där du genom samtal och besök ser till att fler förare ansluter sig till plattformen. Du arbetar både strategiskt och operativt - analyserar data, sätter riktning, bygger relationer och driver affärsmöjligheter från första kontakt till onboarding.
Det här är rollen för dig som vill kombinera sälj, strategi, marknadsanalys och stakeholder management i en snabbväxande miljö.
Dina ansvarsområden:
• Analysera marknadsdata och trender för att identifiera tillväxtmöjligheter
• Ta fram och implementera marknadsstrategier för olika regioner
• Bygga förtroende och långsiktiga relationer med förare och partners
• Genomföra marknadsbesök och utåtgående samtalskampanjer för att generera nya förare
• Säkerställa en smidig onboardingprocess för nya förare
• Samla in och rapportera insikter från marknaden för att optimera strategier och affärsresultat
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta i ett bolag där du kan utvecklas och växa sida vid sida med bolaget. Du är serviceinriktad, strukturerad och noggrann, med en naturlig förmåga att ta initiativ och hitta lösningar.
• Säljinriktad och resultatfokuserad
• Analytisk och strategisk, trygg i att fatta beslut baserade på data
• Organiserad och strukturerad, med förmåga att hålla flera parallella processer igång
• Självständig och initiativtagande
• Kommunikationsstark och duktig på att bygga relationer med olika typer av stakeholders
• Erfaren inom försäljning, kundkontakt, business development eller dataanalys
Viktigt för tjänsten är:
• Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift är ett krav
• Tidigare erfarenhet av liknande roll inom försäljning, B2B är meriterande
• B-körkort och tillgång till bil är meriterande
• Erfarenhet av system som exempelvis Excel, Salesforce och Google Analytics är meriterande
Om Uber
Uber är ett globalt teknikbolag som förändrar transportbranschen genom smart innovation, data och användarcentrerade lösningar. Med miljontals användare världen över erbjuder Uber en plattform där mobilitet, flexibilitet och enkelhet står i fokus.
Varför Uber och Adecco?
Här får du chansen att arbeta med starka varumärken i en internationell och snabbföränderlig techmiljö. Du får stort ägarskap i din roll, möjlighet att påverka affären direkt och utrymme att utvecklas inom både strategi, analys och försäljning.
