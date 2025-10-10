Field sales representative till Uber Rides
Adecco Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en självmotiverad och handlingskraftig person med erfarenhet av försäljning eller kundkontakt? Vill du vara en del av ett teknikföretag som förändrar transportbranschen? Då kan detta konsultuppdrag vara möjligheten för dig!
Om Uber
Uber är ett teknikföretag som revolutionerar hur världen ser på transporter. Vi skapar smarta lösningar som förenklar människors vardag - vare sig det gäller att ta sig hem från jobbet, få en måltid levererad från favoritrestaurangen eller att hitta en flexibel inkomstkälla. Uber har blivit en självklar del av vardagen för miljontals människor.
Om rollen
Nu söker vi en Acquisition Expert / Field sales representative till Ubers mobilitetsverksamhet. Vårt mål är att utöka utbudet av förare i cirka 120 städer i 13 länder. Som förvärvsexpert blir du Ubers representant på marknaden, där du genom samtal och besök ser till att fler förare ansluter sig till plattformen.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Genomföra marknadsbesök för att generera nya förare
• Hålla informationssessioner för nuvarande och blivande förare om Ubers värdeerbjudande
• Genomföra utgående samtalskampanjer till potentiella och nyregistrerade förare
• Bygga och underhålla relationer med förare och förstå deras behov
• Stödja förare genom registreringsprocessen och säkerställa att de kommer igång
• Hantera strategiska partnerskap med tredje part
• Samla in insikter från marknaden för att optimera verksamheten
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av försäljning (fält- eller innesälj) eller annan kundnära roll
• Är självgående, målinriktad och drivs av att uppnå resultat
• Är handlingskraftig och hittar lösningar snabbt och effektivt
• Är en utåtriktad människokännare med en naturlig förmåga att engagera andra
• Är anpassningsbar och trivs i en dynamisk arbetsmiljö
Varför Uber och Adecco?
Du får möjligheten att arbeta i en snabbväxande och innovativ organisation där du kan göra verklig skillnad. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får utvecklas, ta ansvar och påverka.
Är du redo att anta utmaningen? Ansök redan idag och bli en del av Ubers resa!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsulten:
Haymanot Yigremachew via haymanot.yigremachew@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Haymanot Yigremachew Jobbnummer
9552039