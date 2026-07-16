Field Engineer | Nevita | Nynäshamn
Nevita AB / Maskiningenjörsjobb / Nynäshamn Visa alla maskiningenjörsjobb i Nynäshamn
2026-07-16
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Har du erfarenhet av att arbeta nära produktionen i komplexa industriprojekt och trivs i en roll där du får kombinera teknisk kompetens med samordning? Då kan detta vara nästa uppdrag för dig.
Vi söker nu en erfaren Field Engineer till spännande projekt inom processindustrin. I rollen blir du en viktig länk mellan projektering och produktion, där du säkerställer att tekniska lösningar omsätts i praktiken och att arbetet på plats genomförs enligt projektets krav på kvalitet, säkerhet och tidplan.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
I denna roll kan arbetsuppgifterna bland annat innebära att:
Vara den sammanhållande länken mellan projekteringsorganisationen och byggproduktionen under projektets genomförande.
Granska och analysera tekniska ritningar och handlingar för att säkerställa att lösningarna är praktiskt genomförbara samt hantera eventuella avvikelser.
Bidra till projektets kvalitetsarbete genom att följa upp att arbetet utförs enligt gällande krav, specifikationer och standarder.
Följa och koordinera det dagliga arbetet inom flera tekniska områden ute på anläggningen.
Säkerställa ett väl fungerande samarbete mellan discipliner såsom piping, mekanik, mark och konstruktion.
Identifiera gränssnittsfrågor och tekniska konflikter i ett tidigt skede samt medverka till att hitta effektiva lösningar.
Delta aktivt i projekt- och byggmöten där du bidrar med teknisk kompetens och stöd i olika beslutsprocesser.
Ansvara för att projektets tekniska dokumentation och rapportering är korrekt, uppdaterad och följer projektets rutiner.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från roller som Field Engineer, Site Engineer, Construction Engineer eller liknande inom processindustri, raffinaderi eller annan tung industri. Du trivs i en roll där du får kombinera teknisk kompetens med samordning och nära samarbete mellan projektering och produktion.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att arbeta i genomförandet av större industriprojekt, gärna inom raffinaderi, processindustri eller olje- och gasindustrin.
God teknisk förståelse inom piping, mekanik, mark och konstruktion.
Erfarenhet av att samordna och granska konstruktions- och bygghandlingar mellan flera teknikdiscipliner.
God kunskap om QA/QC-processer och kvalitetsarbete inom industriella projekt.
Förmåga att läsa, tolka och omsätta tekniska ritningar och specifikationer i praktiskt genomförande.
Erfarenhet av arbete i befintliga processanläggningar (brownfield) är meriterande.
Förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter och koordinera många gränssnitt samtidigt.
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta i multidisciplinära projektorganisationer.
Meriterande:
Erfarenhet från EPC-/EPCM-projekt eller andra komplexa investeringsprojekt inom processindustrin.Om företaget
Vi är ett ingenjörsbolag med kontor i centrala Göteborg och expansion i Stockholm. I takt med omställningen mot ett mer hållbart samhälle bidrar vi med specialistkompetens till globala och välkända kunder inom gas-, olje-, kemi- och energisektorn. Våra projekt har ofta fokus på den gröna omställningen, cirkulär ekonomi, CCS, vätgas (H2), HVO och LNG.
På Nevita får du möjlighet att arbeta i stora och spännande industriprojekt, antingen ute hos kund eller i projekt som drivs i Nevitas regi. Du blir en del av ett kompetent och samarbetsinriktat team där kunskapsdelning och professionell utveckling är centrala värden.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftiga villkor och ett flexibelt förmånspaket
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och avsatt tid för friskvård
Möjlighet att arbeta i stora och tekniskt utmanande industriprojekt
Kontinuerlig kompetensutveckling och kunskapsutbyte
En social och inkluderande kultur där vi bryr oss om varandra och trivs tillsammans
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande. På grund av semestertider kommer vi dock att påbörja urvalsprocessen från vecka 33, vilket innebär att återkopplingen kan dröja något längre än vanligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
📧 oscar.sahlin@nevita.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8071766-2103591". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nevita AB
(org.nr 559047-4721), https://nevita.teamtailor.com
Raffinaderivägen 4 (visa karta
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149 41 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Nevita Jobbnummer
10004412