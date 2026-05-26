Fibertekniker
Rydma AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Örebro Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Örebro
2026-05-26
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rydma AB i Örebro
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Rydma är ett litet företag som i dagsläget befinner sig i en expansiv fas. Vi är ett företag som utför de flesta arbeten inom fiber & data runt om i Mellansverige.
I rollen som fibertekniker kommer du arbeta i en varierad miljö, både inomhus och utomhus hos företag såväl som privatpersoner. Även arbete på annan ort kan förekomma. Du kommer vara med att planera ditt arbete i fält. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära:
Installation, skarvning och terminering av optisk fiber samt data
Felavhjälpning och felsökning
Blåsning av optisk fiberkabel
Ansvar för dokumentation
Kvalifikationer för tjänsten
Tidigare erfarenhet av fiberarbete eller liknande
Avslutad gymnasieutbildning gärna med teknisk inriktning
Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort
Det är inget krav, men meriterande om du uppfyller något av följande
Tidigare erfarenhet från blåsning av optisk fiberkabel
Tidigare erfarenhet av att arbeta med mät/felsökningsinstrument
Certifiering inom fiber
Som person är du driven och lösningsorienterad. Du bör tycka om att ta egna initiativ och är inte rädd för att föra ditt eget arbete framåt. Du är flexibel i ditt arbetssätt och eftersom du kommer att arbeta med både företag och privatpersoner är det viktigt att du trivs med kundkontakter.
Övrigt om tjänsten
Tjänsten är heltid tillsvidare. Start sker enligt överenskommelse och placeringsorten är Örebro.
Krav som lagts till av platsannonsören
• 1+ års arbetslivserfarenhet inom Optiskt fiber
• Giltigt körkort
• 1+ års arbetslivserfarenhet inom Montör
• 1+ års arbetslivserfarenhet inom Fiberoptik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: info@rydmaab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fibertekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rydma AB
(org.nr 556312-0954), https://rydmaab.se/
Berglundavägen 4 (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9927673