Feriearbete för ungdomar i sommar
2026-02-16
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig som är skriven i Åstorps kommun, och till sommaren har gått ut årskurs 9 men ännu inte börjat i årskurs 3 på gymnasiet, möjlighet att söka sommarjobb hos oss.
Vår feriepraktik finns inom följande områden år 2026 men kan komma att ändras utifrån Åstorps kommuns förvaltningars möjligheter att ta emot feriejobbare.
• Förskola/Fritidshem
• Vaktmästeri/ utomhusskötsel/Park
• Äldreomsorg/Funktionshinderverksamhet/dagverksamhet
• Kök och lokalvård
Sommarjobben är förlagda till två olika perioder: v 26-28, v 29 - 31
Varje period innebär 90 timmars arbete, vanligtvis 6 timmars arbete per dag (exkl. lunchrast).
När du ansöker om sommarjobb behöver du svara på några frågor som bland annat handlar om vad du föredrar att arbeta med och under vilken period.
Du ansöker digitalt, vilket innebär att du skapar en profil som blir grunden i din ansökan. Uppge fullständigt namn och kontaktuppgifter, säkerställ att din e-postadress är korrekt då vi kommunicerar besked och annan information via denna. Använd inte din skolmail.
Om det är fler som söker sommarjobb än vad det finns platser, kommer lottning att ske. Du får besked om plats omkring den 7 april genom ett brev med all information och ett avtal som du ska skriva under och skicka tillbaka. Du kommer även att få ett mail till den mailadress som du uppgett i din ansökan. Du som inte fått något erbjudande om sommarjobb får ett mail om detta men blir automatiskt reserv. Som reserv blir du kontaktad per telefon i början av maj månad. Mer information om feriejobben finns att läsa på kommunens hemsida (https://astorp.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/feriejobb-for-ungdomar.html).
Kvalifikationer
Du ska till sommaren ha avslutat årskurs 9 men ännu inte börjat årskurs 3 på gymnasiet. Du måste vara folkbokförd i Åstorps kommun. Vi prioriterar sökande som inte haft sommarjobb inom kommunen tidigare.
Om du blir erbjuden ett sommarjobb där du kommer arbeta i skolmiljö och äldreomsorgen, krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Mer information hittar du på Polisens hemsida.
Eftersom det finns en begränsning i hur mycket minderåriga (under 18 år) får arbeta sammanlagt under ett år, är det viktigt att du anger i din ansökan om du kommer att ha andra sommarjobb än hos oss.
Ingen erfarenhet krävs. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
Åstorps kommun, Arbete och tillväxt
Medborgarkontoret 042-640 00
