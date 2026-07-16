Fastighetstekniker Utemiljö
Göteborgs kommun / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-07-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-16Beskrivning
Avdelningen drift och underhåll ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena utemiljö,
byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidrar till utvecklingen av energisparåtgärder. Vi utför de uppdrag som beställs av våra kunder.Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en fastighetstekniker inom område utemiljö, enhet sydväst. Som fastighetstekniker inom utemiljö sydväst utgår du ifrån vårt kontor på J A Wettergrens gata. I ditt uppdrag ingår att hålla mark och grönytor samt lekplatser fina på förskolor.
Du kommer bland annat;
• klippa gräs, beskära träd och buskar
• plantera nytt och bekämpa ogräs
• utföra renhållning
• utföra mindre reparationer och uppdrag på fastigheterna, i samarbete inom förvaltningen och med kunder
• snö och halkbekämpning på fastigheterna
• tjänsten innebär även administration så som inköp och dokumentation i fastighetssystemKvalifikationer
Du som söker har gått på gymnasium med trädgårdsinriktning eller motsvarande vuxenutbildning. Du har erfarenhet av liknande arbeten t.ex. skötsel och reparationer i parker och offentliga utemiljöer. För tjänsten krävs B-körkort. Det är meriterande men inget krav om du har tidigare erfarenheter av maskiner som används vid skötsel och mindre anläggningsarbeten. Vi vill att du som söker har ett stort intresse för utemiljö, en vilja att arbeta tillsammans med andra och visa omtanke om dem och de du arbetar för. Du är van vid att arbeta med dator.
Vi på Stadsfastigheter söker medarbetare med hjärtat på rätt ställe, som vill vara med på vår resa att bli en ledande fastighetsförvaltare. Som person är du utåtriktad och kan jobba självständigt. Du tar också eget ansvar och har ordning och reda i ditt arbete. Du är flexibel och förstår att förändring är en del av arbetsdagen. Du kommer arbeta nära dina kollegor vilket innebär att god samarbetsförmåga är något vi värdesätter. Vi vill att du är drivande och handlingskraftig för att passa in i vårt team.Övrig information
Då rekryteringen sker under semesterperioden kan återkoppling och möjlighet att besvara frågor vara begränsad under sommaren. Vi planerar att påbörja intervjuer tidigast i mitten av augusti.
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen. Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik; Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsfastighetsförvaltningen Kontakt
Emil Persson, Kommunal, emil.persson@stadsfast.goteborg.se Jobbnummer
10004388