Fastighetstekniker till Fastighet och service
Bollebygds kommun, Fastighet och service / Fastighetsskötarjobb / Bollebygd Visa alla fastighetsskötarjobb i Bollebygd
2026-01-05
, Härryda
, Lerum
, Borås
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollebygds kommun, Fastighet och service i Bollebygd
Fastighet och service har som huvuduppgift att ansvara för ny- och ombyggnation samt skötsel och underhåll av kommunens samtliga fastigheter. Dessutom ansvarar enheten för service till kommunens övriga verksamheter som omfattar skola, vård och omsorg samt kommunaladministration. Enheten har också ansvaret för kommunens alla fordon samt mat- och posttransporter.
Unga, expansiva Bollebygd är en kommun med framtidspotential som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. I kommunen är vi cirka 650 medarbetare och vi har några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god vård och omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel. Kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter.
I Bollebygd bor knappt 10 000 invånare. Endast 30 minuter från Göteborg, Borås och Alingsås ligger Bollebygd geografiskt bra till. Kommunen har ett rikt friluftsliv med skidbacke, vackra vandringsleder och golfbana i herrgårdsmiljö. Bollebygd har välutvecklade verksamheter med bra kvalitet och ett rikt näringsliv med över 1000 företagare. Läs gärna mer på bollebygd.sePubliceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad medarbetare som är van att ta egna initiativ och ett stort eget ansvar i sitt arbete.
Arbetsuppgifterna består bland annat av traditionell fastighetsskötsel, en stor del vaktmästeriuppdrag och servicetjänster till kommunens samtliga verksamheter. Du kommer ha ett eget ansvarsområde men även vara behjälplig i andras områden. På enheten hjälper alla varandra. Tillsyn, ronderingar och besiktningar är vanligt förkommande. Till vår hjälp har vi datoriserade system för att ta emot felanmälningar, beställningar med mera.KvalifikationerKvalifikationer
* Gymnasieexamen och utbildning inom fastighetsskötsel eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* B-körkort
* God vana av att hantera dator och telefon med kringutrustning
Meriterande:
* Vana av arbete med fastighetsskötsel och service
Arbetet är omväxlande och för att klara våra gemensamma uppgifter och åtaganden krävs flexibilitet, ansvarstagande och en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
För dig som söker en tjänst som innebär arbete med eller där man kommer i kontakt med barn kommer du innan anställning att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollebygds kommun
(org.nr 212000-2973) Arbetsplats
Bollebygds kommun, Fastighet och service Kontakt
Fastighetschef
Daniel Grönbek daniel.gronbek@bollebygd.se 0734-647134 Jobbnummer
9669873