Fastighetstekniker
Kraftsam Personal AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-06-18
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Vi söker nu en fastighetstekniker till spännande uppdrag i Stockholm!Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Vi är ett modernt och växande fastighetsbolag som arbetar med drift, förvaltning och teknisk utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter i Stockholm. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och service skapar vi trygga och välfungerande fastigheter för våra kunder och hyresgäster.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där teknik, problemlösning och kundnöjdhet står i centrum, och där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.Om tjänsten
Som fastighetstekniker hos oss får du en viktig roll i den dagliga driften av våra fastigheter. Du ansvarar för tillsyn, felsökning och underhåll av tekniska system såsom värme, ventilation, el och vatten.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor och entreprenörer för att säkerställa att fastigheterna fungerar optimalt. Rollen innebär även att hantera felanmälningar, utföra reparationer på plats samt ha löpande kontakt med hyresgäster och kunder.
En viktig del av arbetet är att dokumentera utförda åtgärder, rapportera avvikelser och bidra till förbättringar i den tekniska driften.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av tekniskt arbete inom fastighetsdrift, bygg, VVS, el eller liknande verksamhet. Vidare ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av service-, drift- eller underhållsarbete är ett krav.
Teknisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivet.
B-körkort och möjlighet att arbeta ute i fält i Stockholm.
God teknisk förståelse och intresse för fastighetssystem.
Strukturerad, ansvarsfull och noggrann.
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team och hantera varierande arbetsuppgifter.
ÖvrigtHar du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204)
Stockholm (visa karta
)
103 16 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9970541