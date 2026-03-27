Fastighetstekniker
2026-03-27
Nu söker vi en Fastighetstekniker till Mathem
Mathem söker nu en Fastighetstekniker till vårt logistikcenter i Larsboda. I rollen ansvarar du för att säkerställa en stabil, säker och kostnadseffektiv drift av fastighetstekniska system i och runt vår anläggning.
Sedan 2006, när vi lanserade Sveriges första matbutik online, har vi jobbat för att det ska vara smidigt att få mat på bordet. Nu, tillsammans med Oda i Norge, siktar vi på att bli världens mest effektiva detaljhandel. Och vi behöver dig för att lyckas.
Om rollen
Du ingår i Facility-teamet och arbetar operativt nära verksamheten. Rollen är praktisk, teknisk och samordnande med stort ansvar för driftsäkerhet och förebyggande underhåll.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa stabil drift genom förebyggande och avhjälpande underhåll av fastighet och tekniska system, inklusive BMS
Utföra och samordna reparationer, installationer och tekniska åtgärder i anläggningen
Planera och följa upp underhåll tillsammans med Facility team leader, serviceintervall och driftskontinuitet
Hantera arbetsordrar, dokumentation och uppföljning i underhållssystem
Samordna det löpande arbetet tillsammans med våran underleverantörer
Vem vi söker
Du är en strukturerad och lösningsorienterad person med teknisk bakgrund och erfarenhet från drift och underhåll, gärna inom lager, industri eller logistik.
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet av tekniskt underhåll och fastighetsdrift
Kunskap inom ventilation, kyla och HVAC
Förmåga att planera och prioritera förebyggande underhåll
God samarbetsförmåga och ansvarstagande arbetssätt
God svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
El-utbildning eller motsvarande
Erfarenhet av underhållssystem (t.ex. DeDU, Sauter, IWMAC)
Truckkort, liftkort, heta arbeten och brandskydd
Erfarenhet av 5S/Lean
Vi erbjuder
En nyckelroll i en verksamhetskritisk miljö
Ett engagerat team med korta beslutsvägar
Moderna lokaler i vårt logistikcenter i Larsboda, inklusive gym och personalrestaurang
Praktisk information
Omfattning: Heltid Plats: Fryksdalsbacken 9, Farsta, Stockholm Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7472322-1916702". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mathem i Sverige AB
(org.nr 556775-7264), https://karriar.mathem.se
Fryksdalsbacken 9 (visa karta
)
123 43 FARSTA Arbetsplats
Mathem Jobbnummer
9823299