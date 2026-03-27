2026-03-27


Nu söker vi en Fastighetstekniker till Mathem
Mathem söker nu en Fastighetstekniker till vårt logistikcenter i Larsboda. I rollen ansvarar du för att säkerställa en stabil, säker och kostnadseffektiv drift av fastighetstekniska system i och runt vår anläggning.
Sedan 2006, när vi lanserade Sveriges första matbutik online, har vi jobbat för att det ska vara smidigt att få mat på bordet. Nu, tillsammans med Oda i Norge, siktar vi på att bli världens mest effektiva detaljhandel. Och vi behöver dig för att lyckas.
Om rollen
Du ingår i Facility-teamet och arbetar operativt nära verksamheten. Rollen är praktisk, teknisk och samordnande med stort ansvar för driftsäkerhet och förebyggande underhåll.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa stabil drift genom förebyggande och avhjälpande underhåll av fastighet och tekniska system, inklusive BMS

Utföra och samordna reparationer, installationer och tekniska åtgärder i anläggningen

Planera och följa upp underhåll tillsammans med Facility team leader, serviceintervall och driftskontinuitet

Hantera arbetsordrar, dokumentation och uppföljning i underhållssystem

Samordna det löpande arbetet tillsammans med våran underleverantörer

Vem vi söker
Du är en strukturerad och lösningsorienterad person med teknisk bakgrund och erfarenhet från drift och underhåll, gärna inom lager, industri eller logistik.
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet av tekniskt underhåll och fastighetsdrift

Kunskap inom ventilation, kyla och HVAC

Förmåga att planera och prioritera förebyggande underhåll

God samarbetsförmåga och ansvarstagande arbetssätt

God svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande
El-utbildning eller motsvarande

Erfarenhet av underhållssystem (t.ex. DeDU, Sauter, IWMAC)

Truckkort, liftkort, heta arbeten och brandskydd

Erfarenhet av 5S/Lean

Vi erbjuder
En nyckelroll i en verksamhetskritisk miljö

Ett engagerat team med korta beslutsvägar

Moderna lokaler i vårt logistikcenter i Larsboda, inklusive gym och personalrestaurang

Praktisk information
Omfattning: Heltid Plats: Fryksdalsbacken 9, Farsta, Stockholm Sista dag att ansöka är 2026-04-06

Mathem i Sverige AB, https://karriar.mathem.se
Fryksdalsbacken 9
123 43  FARSTA

