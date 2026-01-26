Fastighetstekniker - Kalmar
2026-01-26
A.R.C Fastighetspartner är ett växande företag inom fastighetsbranschen, grundat 2020 i Växjö av fem entreprenörer med en gemensam vision - att skapa hållbara och lönsamma lösningar för fastighetsägare i hela Sverige.
Idag är vi över 100 medarbetare på 15 kontor runt om i landet. Vi arbetar med alla delar av fastighetsförvaltning och drift - alltid med fokus på kvalitet, ansvar och arbetsglädje.
Hos oss får du bli en del av ett engagerat team där vi har roligt tillsammans, tar ansvar och gör skillnad - varje dag.
Om rollen
Vi söker nu en erfaren fastighetstekniker med ett genuint teknikintresse till vårt kontor i Kalmar.
I rollen kommer du att:
Utföra tekniskt underhåll, felsökning och reparationer i fastigheter.
Identifiera och åtgärda driftstörningar samt säkerställa driftsäkra tekniska system.
Delta i planering och genomförande av förebyggande underhåll.
Genomföra inspektioner och åtgärda eventuella brister eller avvikelser.
Samarbeta med kollegor och andra funktioner för att säkerställa effektiv och hållbar drift.
Ge professionell service och bidra till goda kundrelationer.
Om dig
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt, tekniskt kunnande och viljan att leverera hög kvalitet.
Vi ser gärna att du har:
Utbildning inom fastighetsteknik, installationsteknik eller motsvarande.
Erfarenhet av tekniskt underhåll och drift inom fastigheter.
Kunskap inom VVS, el, ventilation och/eller styr- och reglersystem.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete.
God kommunikativ och problemlösande förmåga.
B-körkort (krav).
Meriterande:
Liftkort, fallskyddsutbildning och/eller elutbildning.
Vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling genom utbildningar och kurser.
Lön och villkor enligt kollektivavtal.
Så ansöker du
Ansök via vår hemsida. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig till A.R.C Fastighetspartner - tillsammans skapar vi framtidens fastighetslösningar!
