Fastighetsskötare/ Vaktmästare/Miljövärd
Riksbyggen Brf Sagogången / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksbyggen Brf Sagogången i Göteborg
Fastighetsskötare till stor bostadsrättsförening med egen maskinpark och grönområden
Hos oss gör du skillnad varje dag
Vi söker en engagerad fastighetsskötare/vaktmästare som vill vara med och ta hand om både våra fastigheter och vår stora utemiljö. Hos oss blir du en del av ett team som arbetar nära både boende och entreprenörer - ett omväxlande jobb där du får mycket eget ansvar.
Vad du kommer att göra
Som fastighetsskötare/vaktmästare hos oss får du ett brett och varierande arbete. Du kommer bland annat att:
Sköta inre och yttre fastighetsskötsel i våra byggnader och gemensamma utrymmen
Ta emot och åtgärda felanmälningar samt utföra enklare reparationer
Arbeta med felsökning och löpande tillsyn av fastigheter och tekniska system
Sköta vår stora utemiljö med gräsytor, planteringar, gångvägar och skogsområden
Använda föreningens traktor och maskiner för snöröjning, sandning och grus upptagning
Delta i skötsel och utveckling av våra planteringar och grönytor
Ansvara för nyckelsystem och viss teknisk administration
Ha daglig kontakt med boende, entreprenörer och kollegor
Planera och dokumentera ditt arbete via mobil och dator
Vem vi söker
Vi söker dig som är serviceinriktad, lösnings orienterad och trivs med att arbeta praktiskt. Du behöver vara självgående men också uppskatta lagarbete. Vi värdesätter att du:
Är positiv, hjälpsam och noggrann
Har erfarenhet av fastighetsskötsel eller hantverksyrken (t.ex. snickeri, VVS, el)
Har gymnasieutbildning och gärna KY-utbildning inom fastighetsdrift/förvaltning (eller motsvarande erfarenhet)
Är bekväm med att använda dator och mobil i jobbet
Kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Övriga krav
B-körkort
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start omgående
Placering: vårt område på Sagogången
Meriterande
Arbetsledning
Snöplogning
Därför ska du söka
Det här är en roll för dig som vill ha ett fritt och varierat arbete där du gör skillnad i människors vardag. Hos oss blir du en viktig del i att skapa trivsel och trygghet i en av områdets största bostadsrättsföreningar - med både fastigheter, mark och utemiljö som kräver omsorg och engagemang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: Styrelsen@sagogangen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen Brf Sagogången
Sagogången 1-57 2-54 (visa karta
)
400 32 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9532071