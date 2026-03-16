Fastighetsskötare utemiljö till Drift och service
2026-03-16
Drift och serviceavdelningen ansvarar för drift, förebyggande och akut underhåll, inre och yttre skötsel av kommunens egna fastigheter som exempelvis skolor, förskolor, äldreboenden och sporthallar.
Vi söker nu en fastighetsskötare med inriktning mot utemiljö till vår avdelning.
Är du praktiskt lagd och vill ha ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik? Då är detta ett jobb för dig!Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som fastighetsskötare med inriktning mot utemiljö ansvarar du för inre och yttre tillsyn/skötsel av kommunens fastigheter samt ingår i utemiljögruppen under sommarhalvåret.
Utemiljögruppen ansvarar för att planera och genomföra skötsel- och utvecklingsinsatser på flera av våra fastigheter varje år. Arbetet är varierande och praktiskt, med fokus på att skapa hållbara, trivsamma och välskötta utemiljöer.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Beskärning av träd, buskar och perenner
• Ogräsrensning och löpande skötsel
• Barkning och jordförbättring
• Allmän vård och utveckling av grönytor
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa ett långsiktigt och hållbart underhåll av våra utemiljöer. Under vinterhalvåret arbetar du som fastighetsskötare och stöttar verksamheten där behov uppstår.
Tjänsten innefattar att ta emot felanmälningar och utföra olika funktionskontroller digitalt i vårt verksamhetssystem och att genomföra enklare felsökning och hantering av lås- och passagesystem. Du planerar och utför förebyggande och felavhjälpande åtgärder, både självständigt och ibland tillsammans med andra fastighetsskötare.
I arbetet ingår också att ge verksamhetsservice till olika verksamheter inom kommunen så som skolor, förskolor, äldreboenden med flera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har någon form av trädgårdsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet som trädgårdsarbetare eller fastighetsskötare samt innehar motorsågskörkort och/eller utbildning för skylift.
Som person gillar du problemlösning, är strukturerad och bra på att prioritera och fatta självständiga beslut. Det är viktigt att du gillar kontakter med andra människor, är serviceinriktad och har ett gott bemötande.
Arbetet kräver god fysik då det ibland kan vara fysiskt krävande, speciellt under sommarhalvåret samt att du har god datavana och behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten kräver giltigt B körkort och tillgång till egen bil.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringen.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/146".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen, Drift & Service Kontakt
Magnus Asplund, Enhetschef 073-2741298
9798327