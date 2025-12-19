Fastighetsskötare till Malmö
Företagsbeskrivning
Heimstaden är ett europeiskt fastighetsbolag som investerar i bostadssegmentet och äger över 160,000 lägenheter i nio länder, med ett marknadsvärde omkring 330 miljarder kronor. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med målet att skapa högsta möjliga avkastning till våra ägare genom att kombinera affärsmässighet med långsiktighet, hållbarhet och samhällsansvar. En viktig del av detta är att vara en attraktiv arbetsplats där människor kan utvecklas och ta ansvar.
Sverige är vår största marknad, där vi äger och förvaltar cirka 46,000 lägenheter fördelade över fem regioner. Vår kultur präglas av tempo, tydlighet och en vilja att hela tiden bli bättre. Vi arbetar mot gemensamma mål, tar ansvar och vågar utmana det befintliga. Kulturen är informell och bygger på kompetens framför titlar och en praktisk, lösningsorienterad inställning.
Om rollen
Har du erfarenhet av rollen som Fastighetsskötare? Lockas du av att arbeta självständigt på ett branschledande fastighetsbolag där du har mycket frihet under ansvar? Vi söker nu en serviceorienterad och praktisk person till tjänsten som Fastighetsskötare i Malmö där du är med att bidra till en affärsmässig förvaltning med en vision om att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som Fastighetsskötare ansvarar du för en serviceinriktad och effektiv fastighetsskötsel. I rollen åtgärdar du felanmälningar från hyresgäster och arbetsdagarna är varierande med olika typer av uppdrag. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Säkerställa att vi levererar trivsamma boenden till våra hyresgäster i området genom att det är helt, rent och funktionellt både i och omkring husen. Regelbunden översyn av dina fastigheter där du åtgärdar sådant som upptäcks.
Felsökning, reparation och installation av vitvaror
VVS-ärenden
Arbete med planerat underhåll och proaktiva åtgärder
Säkerställa att kraven på brandsäkerhet uppfylls
Sakgranskning av fakturor och inköp av material
Genomför besiktningar vid behov
Vi arbetar med mobil arbetsorder för att hantera och administrera uppdrag. Arbetsorderhanteringen samt besiktningar sker via en applikation i mobilen/surfplattan.
Kravspecifikation
Gymnasial utbildning och/eller KY-utbildning, gärna med inriktning mot fastighetsskötsel eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet, inom ex. bygg.
Tidigare erfarenhet som Fastighetsskötare, Fastighetstekniker eller reparatör
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med lås, vitvaror och el
God datorvana och att arbeta med digitala verktyg
God svenska och engelska i tal och skrift (ytterligare språkkunskaper är starkt meriterande, då våra hyresgäster kommer från alla världens hörn)
B-körkort
Vem är du?
Vi ser att du som söker tjänsten är självständig och ansvarstagande vad gäller att planera din dag/vecka och driva dina arbetsuppgifter framåt. Det finns ramar att utgå från men mycket spelutrymme lämnas åt dig där du på egen hand planerar upp dina dagar.
Du ska vara lösningsorienterad och praktiskt lagd för att på bästa möjliga sätt kunna uppfylla hyresgästernas behov och leverera god kvalitativ service. Det är viktigt att du har bra social kompetens och är lyhörd för att kunna bemöta hyresgästerna på ett professionellt sätt. Det ligger i vårt DNA att ständigt vilja bli bättre och utvecklas. Därav är det också viktigt att du trivs med att arbeta i föränderlig miljö som kräver snabb anpassning till nya förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ytterligare information
Vi har valt att inte begära personligt brev. Istället använder vi personlighetstest och problemlösningstest för att säkerställa bästa matchning. Uppfyller du grundkraven kommer du att få genomföra dessa tester.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 16 januari. Vi tar inte emot några ansökningar via mejl p.g.a. GDPR.
Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Sofia Lind, Fastighetsförvaltare på sofia.lind@heimstaden.com
.
