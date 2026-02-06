Fastighetsskötare/Tekniker
2026-02-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
Tesåb Fastighetsservice AB arbetar med fastighetsskötsel på entreprenad i Norrköping och Linköping. Nu söker vi en fastighetsskötare/tekniker i Linköping.
Vem är du:
Du har B-körkort.
Kille eller tjej spelar ingen roll för oss.
Du är självständig och ser helheten inom fastighetsskötsel.
Du ger det lilla extra för ett lite bättre resultat.
Du har god maskinvana när det kommer till traktorer, gräsklippare, trimmer, häcksax.
Du har kompetens och arbetserfarenhet av teknik, vvs, el, snickerier och reparationer.
Har du bra kompetens inom anläggning är det meriterande.
Du behärskar god svenska i tal och skrift.
Vilka är Tesåb:
Vi jobbar med Teknisk förvaltning, en helhetslösning för våra kunder där vi ombesörjer ett komplett utbud såsom utemiljö, lokalvård, teknik och snöröjning, allt med egen personal och egna maskiner.
Vi är ett glatt och trevligt team som tar ansvar, är delaktiga och engagerade i våra kunders uppdrag.
Vad vi erbjuder:
En heltidstjänst och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Kollektivavtal och andra personalförmåner.
Ett starkt team med spetskompetens inom berörda områden.
Ett fritt arbete med ansvar.
Kompetenser vi ser att du har erfarenhet av:
Trädgårdsskötsel, Anläggning, Maskinvana, VVS, EL, Snickerier, Reparationer
Känner du att du kan checka av dessa punkter så vill vi gärna ha ett CV, personligt brev och några referenser av dig.
Skicka din ansökan till info@tesabfastighet.se
och märk din ansökan med Fastighetsskötare Linköping
Välkommen till Tesåb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Ansökningar tas emot via mailadress
E-post: info@tesabfastighet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare Linköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tesåb AB
(org.nr 556817-9328), http://www.tesabfastighet.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9727059