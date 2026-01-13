Fastighetsskötare säsong
2026-01-13
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Nu söker vi medarbetare som kan förstärka vår verksamhet under perioden 1 mars till 30 september 2026.
Hos oss gör du skillnad
Som medarbetare i våra skötselteam kommer du att få ett mångsidigt jobb där du främst arbetar med yttre skötsel, så som gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning men även med städning av lokaler och miljörum. Detta är ett jobb för dig som tycker om att vara ute och har ett genuint trädgårdsintresse. Hos oss är datorn och mobiltelefonen självklara arbetsredskap och varje arbetsorder hanteras digitalt.
Eftersom du dagligen kommer träffa mycket människor, ställs det krav på att du är både social och professionell och brinner för att leverera riktigt bra service till våra kunder - de boende i bostadsrättsföreningarna.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Just nu söker vi personer med erfarenhet från fastighetsskötaryrket sedan tidigare. Du är praktiskt lagd, gillar att möta människor och leverera service med ett värmande leende. Utbildning och tidigare erfarenhet inom trädgårdsarbete är meriterande men inget krav. Då vi arbetar med maskiner och motordrivna trädgårdsredskap är det en fördel om du har maskinvana sedan tidigare. Som person trivs du bra med att arbeta både självständigt och i samarbete med ett team och du har lätt för att kommunicera både i gruppen och med kunder. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och kan strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Tjänsten är placerad i Skövde men arbete på andra orter inom markandsområdet kan förekomma.
I din ansökan vill vi att du bifogar CV och personligt brev. B-körkort för manuell växellåda är ett krav för denna tjänst. Du bör ha vana att framför fordon med släp och vad det innebär.
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Jobba hos oss/Lediga jobb, senast 2026-02-28, vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
För frågor är du välkommen att kontakta gruppchef Cornelia Bäck Silfors, telefon: 0500-472615 eller email: cornelia.silforsback@riksbyggen.se
Publiceringsdatum 2026-01-13
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor.

Ersättning: Individuell lönesättning

Sista dag att ansöka är 2026-02-28
