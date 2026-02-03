Fastighetsskötare med samordningsansvar
HSB Riksförbund Ekonomisk Fören / Fastighetsskötarjobb / Östersund Visa alla fastighetsskötarjobb i Östersund
2026-02-03
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HSB Riksförbund Ekonomisk Fören i Östersund
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige. Idag bor över en miljon människor - ensamstående, par och familjer - i HSBs 26 708 hyresrätter och 346 381 bostadsrättslägenheter. HSB erbjuder också Sveriges största bosparande som ger förtur till ett eget hem.
HSB Södra Norrland verkar i Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Vi servar vi ca 450 bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med ett heltäckande utbud av förvaltningstjänster. HSB har också ca 2 000 hyreslägenheter i området. Till vår hjälp har vi nästan 250 duktiga medarbetare som nu behöver förstärkning i Östersund.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare hos oss arbetar du närmast kunden. Arbetet är omväxlande och socialt. Du rapporterar till din arbetsledare och får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete. Arbetsuppgifterna handlar främst om daglig drift, underhåll och skötsel av inre och yttre fastighetsmiljöer, samt att köra tyngre maskiner. En viktigt del i tjänsten är att identifiera och föreslå åtgärder för att utveckla våra kunders fastigheter så att de blir effektiva och hållbara. I rollen som samordningsansvarig (ca 25 procent av tjänsten) stöttar du arbetsledaren med planering och prioritering av avtals- och orderutförande samt daglig ledning och uppföljning av arbetet. Även viss administrativ hantering som t.ex. dialog med beställare kopplat till frågor gällande beställt/fakturerat arbete, samordning av inköp. Beredskap ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2026-02-03Erfarenheter
Du har relevant utbildning och erfarenhet från liknande arbete. Meriterande är om du har branscherfarenhet samt förarbevis för hjullastare och godshantering. I tjänsten som fastighetsskötare krävs att du har datorvana, att du behärskar det svenska språket och kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt att du har B-körkort för manuell växellåda.
Personliga egenskaper
I rollen som fastighetsskötare är du HSBs ansikte utåt. Egenskaper som noggrannhet, ansvarskänsla och engagemang är viktiga för att kunna fullgöra uppdraget och leverera med hög kvalité. Arbetet kräver att du är självgående, strukturerad. För att lyckas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga. Vidare förutsätter vi att du delar våra värderingar och att ditt agerande gentemot medlemmar och kunder utgår ifrån dem.
Vad HSB erbjuder
HSB strävar hela tiden efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats, och det blir vi när medarbetarna utvecklas. Hos HSB är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Organisationen präglas av kärnvärderingarna Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan och beslutsvägarna är korta, vilket innebär att du ges goda möjligheter att påverka. Du får också stor frihet under ansvar i arbetet och HSB försöker alltid - så långt det är möjligt - att hjälpa dig att skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Genom att bidra till organisationens framgång kommer dina insatser att värdesättas. Möjligheterna finns hos HSB.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Tjänsten, som inleds med 6 månaders provanställning, omfattas av F-avtalet mellan arbetsgivarorganisationen Fastigo och Fastighetsanställdas förbund.
Sista ansökningsdag 2025-02-24, urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vill du veta mer, kontakta chefen för teknisk förvaltning Anna-Karin Kammerling, anna-karin.kammerling@hsb.se
eller arbetsledare Nicklas Persson, nicklas.x.persson@hsb.se
.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7131130-1822499". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Riksförbund Ekonomisk Fören
, https://jobb.hsb.se
Stortorget 3a (visa karta
)
831 30 ÖSTERSUND Arbetsplats
HSB Jobbnummer
9721502