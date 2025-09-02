Fastighetsskötare Bjertorp Slott
2025-09-02
Vill du leva det goda livet och göra livet gott för andra? Då är Bjertorp Slott din nästa arbetsplats! Bjertorp Slott är ingen vanlig arbetsplats. Här får du chansen att arbeta mitt ute på landet i en fantastisk miljö där historien sträcker sig som en röd tråd in i framtiden.
Tänk dig att få njuta av den otroligt vackra och lugna omgivningen, samtidigt som det är full fart på jobbet. Här är din arbetsuppgift att bjuda på dig själv och skapa upplevelser och minnen för livet. Bröllop, fest och årets viktigaste konferens hör till vanligheterna och tillsammans med vårt härliga team sprider du glädje till var och en som kliver in genom våra dörrar.
Nu söker vi dig som är passionerad och kreativt lösningsfokuserad i din yrkesroll. Du gillar ordning och reda genom att skapa struktur i ditt arbete. Det är också viktigt att du ser detaljer, uppskattar historiska byggnader och har ett stort engagemang.
I rollen som fastighetsskötare på Bjertorp Slott har du ansvar för det dagliga underhållet både in- och utvändigt av hotellrum, lokaler samt slottsparken. I samråd med chef utformar du den långsiktiga underhållsplanen för driftbolagets åtaganden. Du har kontakt med hantverkare, externa leverantörer och ansvarar för tekniska underhållet av verksamhetens maskiner. Dokumentation och rapportering/mätning av el, vatten- och värme/kylförbrukning sker månadsvis.
Du har även ansvaret som brandanläggningsskötare, SBA och låssystemet.
Erfarenhet: Flerårig erfarenhet från likvärdiga arbetsuppgifter. Tjänstgöringsgrad: 100% Tillträde: 15 oktober eller enligt överenskommelse, intervjuer sker löpande.
Låter det intressant? Passa på att sök.
Hotellet ägs och drivs av Winn Hotel Group AB som äger, driver och utvecklar hotell med personlighet, engagemang och glädje.
Winn Hotel Group driver även sina egna affärsakademi kallad Winn Business school Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Victoria Johansson victoria.johansson@bjertorpslott.se +46 512 300 561
