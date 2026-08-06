Fastighetsskötare
Hallstahammars kommun / Fastighetsskötarjobb / Hallstahammar Visa alla fastighetsskötarjobb i Hallstahammar
2026-08-06
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Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Hallstahammars kommun förvaltar cirka 62 fastigheter på totalt 160 000 kvm, vilket skapar en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö. Kommunen står inför många spännande förändringar och har flera stora projekt på gång som kommer att påverka hela kommunen. Bland annat pågår omfattande energi- och ROT-projekt, samt nybyggnationer av en ny skola, sporthall och ett äldreboende.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Som Fastighetsskötare hos Hallstahammars kommun kommer du att ha en viktig roll i att bland annat skötsel av grönytor, som gräsklippning, trädgårdsskötsel och dylikt, samt allehanda underhåll och reparationer. Du är bekväm med att prata med hyresgäster, hantera service ordrar och hugger gärna i där det behövs. Du har ett driv, är flexibel och har lätt för att samarbeta med dina kollegor. Rullande schema för beredskapstjänstgöring under kvällar/helg kan förkomma.
Du tillhör en mångfacetterad och engagerad grupp på totalt 29 personer, och i teamet ingår bland annat tekniska förvaltare, fastighetsskötare, snickare, rörmokare, drifttekniker, säkerhetstekniker och IT-tekniker, samt två arbetsledare. Enheten ansvarar för allt ifrån inre och yttre skötsel av kommunens fastigheter, inklusive lås, larm, passage och IT-infrastruktur till fastighetsplanering med underhållsplaner mm.
Vi söker dig som trivs med stort eget ansvar och att självständigt planera ditt arbete. Du är flexibel och tar gärna egna kreativa initiativ i det vardagliga arbetet. Vidare ser vi att du är en god lagkamrat med god samarbetsförmåga. Arbetet utförs både enskilt och i grupp, det är därför viktigt att du trivs med den blandningen. Vi ser också att du har ett stort tekniskt intresse för att trivas hos oss.Kvalifikationer
Dina kunskaper innefattar Microsoft Officeprogram som Word, Excel, Outlook och Teams.
Erfarenhet av fastighetsskötsel eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du är van att hantera dator och mobiltelefon
Självständighet, noggrannhet och god kommunikationsförmåga
B-körkort för manuell växellåda
Goda kunskaper i fastighetssystem (ex. Vitec, Momentum eller liknande.)
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Meriterande:
Anläggningsskötarutbildning brandlarm / sprinkler
Har du erfarenhet från el, bygg, ventilation eller VVS
Tidigare erfarenhet av att köra lastmaskin/redskapsbärare
Goda kunskaper i engelska
Ansvarsområden:
• Felanmälningar från verksamheterna
• Fastighetsronderingar
• Felavhjälpande underhåll
• Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
• Mindre verksamhetsanpassningar
• Utemiljö (snöröjning, gräsklippning)
I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Bakgrundskontroll är något som tillämpas i denna process. Detta är en tillsvidareanställning hos Hallstahammars kommun.
Beredskap kan förekomma
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Att jobba i Hallstahammars kommun innebär att ha ett arbete som betyder mycket för många. Vi levererar välfärd till kommunens invånare oavsett vilken fas i livet man befinner sig i, vi sköter om parker, röjer snö, ser till att biblioteket har öppet och att skolan och äldreomsorgen fungerar väl.
När du börjar jobba hos oss blir du del av ett lag som tillsammans utför Sveriges viktigaste jobb.
Hallstahammars kommuns vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära och där nytänkande och kreativitet är självklart. Här hittar du det goda livet i storstadens närhet.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
När du söker ett jobb hos oss förekommer det att vi behöver se ett registerutdrag från polisen utifrån gällande lagstiftning.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt.
Du kan ta del av Hallstahammars kommuns riktlinjer för lönebildning, aktuella lönespann samt information om gällande kollektivavtal och anställningsvillkor på vår webbsida: Lönebildning - Hallstahammars kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337977-2026-16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars Kommun
(org.nr 212000-2064)
Norra Prästgårdsgatan 1 (visa karta
)
734 80 HALLSTAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hallstahammars kommun Kontakt
Driftchef
Matias Piiroinen Matias.Piiroinen@hallstahammar.se +4622024497 Jobbnummer
10023769