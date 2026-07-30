Fastighetsskötare
Åre Travel Designer AB / Fastighetsskötarjobb / Åre Visa alla fastighetsskötarjobb i Åre
2026-07-30
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Är du praktiskt lagd, lösningsorienterad och van att ta eget ansvar? Tycker du om varierade arbetsdagar och att lösa problem innan de hinner växa? Då kan du vara den vi söker.
Åre Travel växer och söker ytterligare en fastighetsskötare för ett långsiktigt uppdrag året runt. Uppdraget omfattar cirka 50–75 procent varierande under året. Vi kan erbjuda anställning eller uppdrag som självständig uppdragstagare med F-skatt.
OM ÅRE TRAVEL
Åre Travel har välkomnat nöjda gäster sedan 2014 och förmedlar lägenheter, villor och stugor på attraktiva lägen i och omkring Åre by. Vi erbjuder även fastighetsservice för boendeägare, med tjänster som stugservice, fastighetsskötsel, snöskottning, markskötsel och fönsterputs.
OM TJÄNSTEN
Åre Travel hyr ut och förvaltar ett stort antal boenden i centrala Åre. Som fastighetsskötare ser du till att fastigheterna fungerar, är väl omhändertagna och håller den standard som våra gäster och fastighetsägare förväntar sig.
Du arbetar nära vår driftansvariga, housekeeping-teamet och bokningsavdelningen. Arbetsdagarna är omväxlande och innehåller både planerade underhållsinsatser och problem som behöver lösas snabbt och smidigt.
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
Löpande tillsyn av lägenheter, hus och gemensamma utrymmen.
Felsökning och enklare reparationer.
Förebyggande underhåll.
Kontroll av boenden och åtgärd av fel inför gästers ankomst.
Dokumentation och rapportering av skador och underhållsbehov.
Kontakt och samordning med externa hantverkare vid behov.
Inköp och hantering av material efter överenskommelse.
Enklare montering och praktiska arbeten i våra boenden.
Snöskottning och andra utomhusarbeten vid behov.
VI SÖKER DIG SOM
Är praktiskt lagd och van att lösa problem självständigt.
Är strukturerad, pålitlig och bra på att återrapportera.
Ser vad som behöver göras och tar initiativ.
Förstår vikten av kvalitet, säkerhet och ett professionellt bemötande.
Är flexibel och kan prioritera om när något oväntat händer.
Har erfarenhet från fastighetsskötsel, bygg, hantverk, vaktmästeri eller liknande.
Kan kommunicera på svenska och gärna även på engelska.
Har B-körkort och god fysisk förmåga.
OMFATTNING OCH VILLKOR
Omfattning cirka 50–75 procent.
Arbetstidens omfattning och förläggning varierar efter säsong och verksamhetens behov.
Tjänsten kan utföras antingen som anställning eller som uppdrag för dig med F-skatt.
Plats: Åre
Vi söker dig som vill bygga ett stabilt och långsiktigt samarbete med oss och bli en viktig del av Åre Travels fortsatta utveckling.
ANSÖKAN
Skicka en kort presentation av dig själv, din erfarenhet och din tillgänglighet till booking@aretravel.se
. Ange "Ansökan: Fastighetsskötare" i ämnesraden.
Intervjuer och samtal genomförs löpande. Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: booking@aretravel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: Fastighetsskötare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre Travel Designer AB
(org.nr 559154-4068), https://aretravel.se/
Stationsvägen 18 (visa karta
)
837 52 ÅRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Malin Lindgren booking@aretravel.se Jobbnummer
10016121