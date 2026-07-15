Fastighetsskötare
Ph Konsult & Förvaltning AB / Fastighetsskötarjobb / Karlshamn Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlshamn
2026-07-15
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PH s Fastighetsförvaltarna i Syd AB har idag engagerade medarbetare som tillsammans vill göra våra kunders fastigheter och boendemiljöer lite bättre. Vi arbetar inom områdena teknisk förvaltning och fastighetsservice.
Vi söker nu en ny kollega!
Vad ska du göra?
Du kommer att vara en av dem som arbetar närmast kunden. Det innebär bland annat att det är du som hanterar eventuella önskemål och felanmälningar från kunderna, underhåll och rondering samt tillsyn av enskilda och gemensamma utrymmen i byggnader. Arbetet är omväxlande, självständigt och socialt. Du får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete.
Som fastighetsskötare arbetar du med avtalsskötsel. Du kommer att arbeta både med bostäder och kommersiella fastigheter. I arbetsuppgifterna ingår sedvanlig fastighetsskötsel, mindre reparationer, snöskottning och kontroller av fastigheternas värme-, ventilations- och elanläggningar.
Som fastighetsskötare kommer du ha mycket kontakter med kunder, entreprenörer och övriga kollegor som arbetar med kunden. Det ingår därmed i rollen att skapa goda kundrelationer i syfte att säkra affärsmässigheten.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven och självständig. Du ska ha förmågan att se och möta våra kunders behov på ett professionellt sätt och gillar att ge god service helt enkelt. Det är även viktigt att du är kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp och planera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi söker dig med erfarenhet inom fastighetssidan i kombination med relevant arbetslivserfarenhet.
Då arbetet innebär mycket kundkontakter krävs att du har god social kompetens samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har en god förmåga att se och möta kunders behov, interna såväl som externa. Att agera professionellt och kundorienterat är avgörande för denna tjänst. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten är tillsvidare och placering blir Karlshamn.
Provanställning tillämpas.
B körkort är ett krav
Då datorn är ett naturligt inslag i arbetet för alla anställda behöver du ha förmåga att hantera datorn i jobbet och att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift.
Din ansökan skickar du till oss via jobb@phforvaltning.se
Lediga tjänster senast 2026-08-15. Urvalet kan komma att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor, kontakta oss via e-post: jobb@phforvaltning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jobb@phforvaltning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PH Konsult & Förvaltning AB
(org.nr 556914-1517)
374 00 KARLSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PH s Fastighetsförvaltarna Syd AB Jobbnummer
10003509