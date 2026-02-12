Fastighetsprojektledare

Dina arbetsuppgifter Identifiera och analysera potentiella mark- och fastighetsobjekt Ta fram ekonomiska kalkyler och investeringsunderlag Sammanställa beslutsmaterial till bolagets ledning Koordinera externa konsulter och samarbetspartners Biträda bolagets företrädare vid förhandlingar Följa upp projektens framdrift och dokumentation Delta i analysarbete kring nya affärsområden
Vi söker dig som: Har erfarenhet av fastighetsprojekt Är analytisk och strukturerad Trivs i en operativ och koordinerande roll Har god ekonomisk förståelse