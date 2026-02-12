Fastighetsprojektledare

BH Digital AB / Byggjobb / Stockholm
2026-02-12


BH Property Management söker en fastighetsprojektledare med fokus på analys, projektkoordinering och beslutsunderlag inom fastighetsutveckling.

Publiceringsdatum
2026-02-12

Dina arbetsuppgifter
Identifiera och analysera potentiella mark- och fastighetsobjekt
Ta fram ekonomiska kalkyler och investeringsunderlag
Sammanställa beslutsmaterial till bolagets ledning
Koordinera externa konsulter och samarbetspartners
Biträda bolagets företrädare vid förhandlingar
Följa upp projektens framdrift och dokumentation
Delta i analysarbete kring nya affärsområden

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av fastighetsprojekt
Är analytisk och strukturerad
Trivs i en operativ och koordinerande roll
Har god ekonomisk förståelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: marcus@bluehandsdigital.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
BH Digital AB (org.nr 559194-4896), http://www.bluehandspropertymanagement.com
Saltmätargatan 8 A (visa karta)
113 59  STOCKHOLM

Kontakt
Marcus Molin
marcusgmolin@gmail.com
0700660092

Jobbnummer
9740016

