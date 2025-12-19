Fastighetsmäklare, Örebro
Ludvig och Co erbjuder spetskompetens inom skog, fastighet och skoglig rådgivning samt kvalificerad rådgivning inom ekonomi, lön och juridik. Vi arbetar nära jord- och skogsägare och är över 1 000 medarbetare på närmare 100 orter i hela landet. Hos oss får du kraft att växa - tillsammans med andra!
Om rollen
I din nya roll kommer du att arbeta med:
• Förmedling av skogs- och lantbruksfastigheter.
• Rådgivning till spekulanter samt ta dig an värderingsuppdrag.
• Arbeta utåt på marknaden för att etablera nätverk i syfte att skapa förmedlingsuppdrag.
Hos oss blir du en del av ett nära team med djup kompetens inom skog och lantbruk, där kunskap delas öppet och generöst. Vi vill att du ska gå hem varje dag och känna att du har lärt dig något nytt - och se fram emot nästa arbetsdag. Här finns frihet under ansvar, högt i tak och ett ledarskap som ger riktning utan att begränsa.
Vi erbjuder
Vi ger dig verktyg och stöd för att växa i din roll och hos oss finns det inga gränser för vad du kan utvecklas inom. Vi har ett stort utbud av lärande och tror att det mesta du lär dig sker i vardagen. Därför har du en chef som kan ditt kompetensområde och massor av kollegor med spetskompetens att dela kunskaper med. Du har flexibla arbetsvillkor och bra förmåner så att hela livet kan gå ihop.
Nyfiken på att veta mer om våra förmåner? Läs här
Vi söker dig
För att passa i rollen hos oss:
• Du är registrerad fastighetsmäklare.
• Du har arbetat minst några år som fastighetsmäklare. Vi söker dig som har ett genuint intresse för skogs- och lantbruksfastigheter.
• Det är meriterande om du är skogsmästare, lantmästare, agronom eller jägmästare, alternativt utbildar dig till detsamma.
Om du har god samarbetsförmåga med vilja att bidra till utveckling och vill göra skillnad för Sveriges företagare kan du passa i vårt team.
Vill du bli vår nästa kollega? Då ser vi fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
