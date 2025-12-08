Fastighetsförvaltare till samhällsviktig verksamhet

Devotum AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2025-12-08


Vill du arbeta i en strategisk och ansvarsfull roll där du bidrar till effektiv lokalförsörjning, hållbar fastighetsförvaltning och långsiktigt värdeskapande? Nu söker vi en erfaren Fastighetsförvaltare till en samhällskritisk verksamhet inom energi- och industrisektorn.
Om rollen
I rollen som Fastighetsförvaltare ansvarar du för:
Lokalförsörjning inom tilldelat geografiskt område
Förvaltning av fastigheter med fullt budget-, resultat- och kvalitetsansvar
Säkerställande av fastigheternas långsiktiga värde, funktion och effektivitet
Du ingår i ett regionalt RE&FM-team tillsammans med specialister inom både teknisk och serviceinriktad förvaltning.

Ditt ansvar och arbetsinnehåll
Du arbetar brett och självständigt med bland annat:

Hyresavtal (första- och andrahandskontrakt): nyteckning, omförhandling, uppsägning

Marknadsanalys och lokalsökning

Värdering, försäkring, taxering, köp och försäljning

Statusbesiktningar vid tillträde och avlämning

Hyresgästanpassningar och lokalutvecklingsprojekt

Budgetarbete (OpEx & CapEx), uppföljning av hyresutfall och kostnader

Energioptimering, utsläpp och HSE

Underhålls- och förvaltningsplaner

Samordning av entreprenörer vid ombyggnationer och underhåll

Deltagande vid besiktningar, garantiuppföljning och dokumentationsuppdatering

Du arbetar även aktivt med:

Förvaltningens processutveckling

Förbättring av arbetssätt, system och rutiner

Samverkan med verksamhet, hyresvärdar och leverantörer

Administrativa arbetsuppgifter
Du ansvarar även för:

Fastighetshantering

Fakturahantering

Tillträdes- och behörighetshantering

Incidentrapportering

Projektadministration

Kostnadsfördelning per site och affärsområde

Systemarbete i:

PLANON

DMS (ritningar)

VattenFast

Kvalifikationer - Skallkrav
För att vara aktuell för uppdraget krävs att du har:

Minst 10 års erfarenhet av administrativ fastighetsförvaltning

Erfarenhet från kärnkraft eller likvärdig process-/tillverkningsindustri

Minst 3-årig gymnasieutbildning

Relevant utbildning inom administrativ fastighetsförvaltning

Meriterande

Högskoleutbildning

Högskoleutbildning inom fastighet, teknik, ekonomi eller närliggande område

Erfarenhet av komplexa industrimiljöer och säkerhetsklassade anläggningar

Tid och omfattning Uppdragsperiod: 2026-01-11 t o m 2026-12-31 Heltid: 40h/veckan Placering: Stockholm

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Devotum AB (org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se

Arbetsplats
Devotum

Kontakt
Corazon Wiksell
corazon.wiksell@devotum.se
070-586 93 11

Jobbnummer
9634400

