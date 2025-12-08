Fastighetsförvaltare till samhällsviktig verksamhet
2025-12-08
Vill du arbeta i en strategisk och ansvarsfull roll där du bidrar till effektiv lokalförsörjning, hållbar fastighetsförvaltning och långsiktigt värdeskapande? Nu söker vi en erfaren Fastighetsförvaltare till en samhällskritisk verksamhet inom energi- och industrisektorn.
Om rollen
I rollen som Fastighetsförvaltare ansvarar du för:
Lokalförsörjning inom tilldelat geografiskt område
Förvaltning av fastigheter med fullt budget-, resultat- och kvalitetsansvar
Säkerställande av fastigheternas långsiktiga värde, funktion och effektivitet
Du ingår i ett regionalt RE&FM-team tillsammans med specialister inom både teknisk och serviceinriktad förvaltning.
Ditt ansvar och arbetsinnehåll
Du arbetar brett och självständigt med bland annat:
Hyresavtal (första- och andrahandskontrakt): nyteckning, omförhandling, uppsägning
Marknadsanalys och lokalsökning
Värdering, försäkring, taxering, köp och försäljning
Statusbesiktningar vid tillträde och avlämning
Hyresgästanpassningar och lokalutvecklingsprojekt
Budgetarbete (OpEx & CapEx), uppföljning av hyresutfall och kostnader
Energioptimering, utsläpp och HSE
Underhålls- och förvaltningsplaner
Samordning av entreprenörer vid ombyggnationer och underhåll
Deltagande vid besiktningar, garantiuppföljning och dokumentationsuppdatering
Du arbetar även aktivt med:
Förvaltningens processutveckling
Förbättring av arbetssätt, system och rutiner
Samverkan med verksamhet, hyresvärdar och leverantörer
Administrativa arbetsuppgifter
Du ansvarar även för:
Fastighetshantering
Fakturahantering
Tillträdes- och behörighetshantering
Incidentrapportering
Projektadministration
Kostnadsfördelning per site och affärsområde
Systemarbete i:
PLANON
DMS (ritningar)
VattenFast
Kvalifikationer - Skallkrav
För att vara aktuell för uppdraget krävs att du har:
Minst 10 års erfarenhet av administrativ fastighetsförvaltning
Erfarenhet från kärnkraft eller likvärdig process-/tillverkningsindustri
Minst 3-årig gymnasieutbildning
Relevant utbildning inom administrativ fastighetsförvaltning
Meriterande
Högskoleutbildning
Högskoleutbildning inom fastighet, teknik, ekonomi eller närliggande område
Erfarenhet av komplexa industrimiljöer och säkerhetsklassade anläggningar
Tid och omfattning Uppdragsperiod: 2026-01-11 t o m 2026-12-31 Heltid: 40h/veckan Placering: Stockholm Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Corazon Wiksell corazon.wiksell@devotum.se 070-586 93 11 Jobbnummer
9634400