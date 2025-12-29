Fastighetsförvaltare

PartHalmstad Fastighetsförvaltning AB / Fastighetsskötarjobb / Halmstad
2025-12-29


PART Fastighetsförvaltning är specialister på ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och fastighetsbolag.

Hos oss får du uppleva det lilla företags närhet till kunder och kollegor. Du kan påverka både din vardag och din utveckling. En förutsättning för att trivas hos oss på PART är att du är ambitiös, tar ansvar och gillar att arbeta i ett högt tempo och har en positiv attityd. Du ska också tycka om att bli sedd och göra skillnad i ditt arbete. Vår största tillgång är vår personal och vi har stort fokus på att skapa och bibehålla arbetsglädje.

Hos oss arbetar allmänreparatörer, ventilationstekniker, snickare, vitvarutekniker, lokalvårdare, ekonomer och administratörer. Vi är alltid på jakt efter fler engagerade och duktiga medarbetare med rätt inställning till arbete. Är detta något du vill vara en del av?

Teknisk fastighetsförvaltare

PART söker nu en teknisk fastighetsförvaltare som vill arbeta med förvaltning på uppdrag av bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och kommersiella kunder. Vi äger inga fastigheter själva, utan ansvarar för förvaltning, uppföljning och leverans enligt avtal åt våra uppdragsgivare.

Om rollen

Som teknisk fastighetsförvaltare hos PART har du ett övergripande ansvar för den tekniska förvaltningen i kundernas fastigheter. Rollen är konsultativ och affärsmässig, med fokus på service, kvalitet, ekonomi och att säkerställa att avtalade tjänster levereras enligt överenskommelse.

Du arbetar nära kunder, entreprenörer och interna funktioner och bidrar aktivt till långsiktig utveckling av fastigheterna.

Publiceringsdatum
2025-12-29

Dina arbetsuppgifter
Teknisk fastighetsförvaltning på uppdrag av BRF, hyres- och kommersiella fastighetsägare

Upprätta, begära in och utvärdera offerter för drift och underhåll

Säkerställa leverans enligt avtal, både tekniskt och ekonomiskt

Planering, beställning och uppföljning av drift- och underhållsåtgärder

Löpande kontakt och samordning med kunder, styrelser, entreprenörer och leverantörer

Framtagande av tekniska beslutsunderlag, budgetar och underhållsplaner

Medverka i förbättringsarbete och långsiktig utveckling av fastighetsbeståndet

Vem är du?

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet och hög kompetens inom teknisk fastighetsförvaltning. Du är trygg i din yrkesroll, arbetar strukturerat och bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö.

Du är serviceinriktad, har lätt för att skapa och utveckla långsiktiga relationer och trivs i nära dialog med fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, hyresgäster och kollegor. Samtidigt har du förmåga att kombinera ett operativt arbetssätt med ett strategiskt helhetsperspektiv.

Vi ser att du har:

Erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning eller liknande roll

God teknisk kompetens inom fastighetens tekniska system

Vana av att arbeta med avtal, offerter och leveransuppföljning

Erfarenhet av personalansvar

Erfarenhet av kalkylering och prissättning av avtal/offerter inom teknisk fastighetsförvaltning

God kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift

B-körkort

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
PartHalmstad Fastighetsförvaltning AB (org.nr 556945-0587)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Parthalmstad Fastighetsförvaltning AB

Jobbnummer
9665426

